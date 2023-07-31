臺灣土銀從金融專業出發 積極建構永續環境

土地銀行以「追求永續發展，邁向優質金融機構」為永續願景，全力配合金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「綠色金融2.0、3.0行動方案」以因應國際2050淨零碳排目標，並於今年6月發布《2022永續報告書》，揭示土銀戮力推動之各項永續作為。

在環境永續部分，土銀以氣候變遷管理、低碳營運、永續供應鏈管理為目標，期望提高再生能源及降低能耗使用，達到節能減碳的效果。以氣候變遷管理來說，土銀已在去年簽署支持氣候變遷相關財務揭露（TCFD）並持續導入，今年底前將進行第三方查證。在低碳營運上，土銀目前150個國內營業據點，去年已全數完成溫室氣體盤查，取得ISO 14064-1溫室氣體查驗聲明書，今年進一步擴大將海外分行納入盤查範圍並取得查證。此外，土銀持續設置太陽能分行，截至目前已建置完成10家，亦於去年執行「南港分行空調系統能效提升抵換專案」，該專案可為土銀帶來每年減量3.1噸二氧化碳當量效益並取得碳權抵換額度。在永續供應鏈管理方面，土銀優先購買第一類環保標章產品，綠色採購比例達到100％，遠超財政部設定的90％目標。

而為落實永續金融，土銀以商品、授信、投資三面向引導市場資金投入永續發展領域，用行動支持企業減碳及永續發展。在金融商品上，推出永續信託、永續保險與綠色存款等永續商品；在責任授信部分，實施「企業授信戶ESG檢核表」，納入營運活動的用電量、碳排放量等逾30項檢核項目，檢核個別授信戶企業在ESG履踐程度上的執行實績，此外，也積極推動再生能源融資如太陽光電與離岸風電融資，並推出「建築綠色融資」及「綠建築房貸」，符合規定條件者得適用授信利率減碼，鼓勵建築業建造綠建築及使用綠色建材；而民眾申請購屋貸款時，如擔保品為內政部認可銀級以上「綠建築標章」或「候選綠建築證書」且在有效期限內者，可給予手續費優惠，鼓勵消費者在購屋時選擇對環境友善之綠建築，與環境共融共好。在投資方面，土銀連續兩年發行可持續發展債券共新臺幣35億元，用於綠色投資及社會效益投資計畫。

在客戶權益方面，土地銀行一直致力於精進服務品質，連續五年榮獲金管會金融服務業公平待客原則評核績優銀行。在普惠金融上，土銀除了針對金融弱勢族群提供專屬保險、信託、貸款商品及消債清理作業外，更著重於建置完善的金融友善環境，目前各分行的「無障礙服務櫃檯」與「符合輪椅族使用之ATM」設置比率均已達100%，並規劃逐步增設「視障語音ATM」，另與社團法人台灣手語翻譯協會簽訂合約，自今年起，所有分行於服務聽語障礙人士時都可視需要向該協會申請視訊手語翻譯人員服務，土銀希望讓不同族群的客戶都能同樣感受用心的金融服務。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以來積極將永續DNA深化至業務核心，隨近年永續經營有成，土銀去年一舉榮獲行政院國家永續發展委員會「企業類國家永續發展獎」、財政部「第5屆政府服務獎優等」、中央銀行「中小企業專案貸款績優金融機構績效卓著獎」、經濟部「中小企業信用保證融資業務績優金融機構」等獎項，更獲得金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理新創重點產業放款績優銀行」、「信託業推動信託2.0計畫評鑑—安養信託獎」等大獎，顯見土銀於永續作為表現深受肯定，也期許未來對整體環境、社會及經濟的正向發展扮演更積極的角色。