臺灣企銀攜手工研院　迎擊中小企業碳焦慮

綠色供應鏈浪潮來襲，臺灣企銀挺中小企業正面迎戰！ 該行攜手工業技術研究院(簡稱工研院)透過異業結盟，共同啟動「 淨零減碳聯合輔導平台」，8月1日起提供中小企業一站式碳轉型解 決方案，有效緩解碳焦慮。

本次合作緣起於經濟部中小企業處辦理111年「 中小企業因應淨零碳趨勢提升綠色競爭力計畫」運用工研院淨零轉型 技術能量，串接民間資源，並結合臺灣企銀客戶網脈， 提供我國中小企業在面對當代減碳議題的相關知能及因應對策。 臺灣企銀察覺世界減碳趨勢與中小企業需求， 進一步與工研院合作促成｢淨零減碳聯合輔導平台｣， 整合行內融資輔導資源，提供中小企業跨領域專業顧問之團隊服務， 推動企業進行能源管理評估，引導企業採取節能減碳措施。

該平台是肩負企業社會責任的重要倡議，將解決過去中小企業在面對 淨零減碳議題時，遲遲無法行動之困境， 引領企業有意識地自發參與，共同打造淨零環境。平台設有免費服務 專線(0800-037171)諮詢淨零減碳議題、 經濟部線上碳估算工具使用教學及能源廠商媒合。 另合作專案提供顧問診斷服務、溫室氣體盤查輔導、 溫室氣體查驗等進階自費服務，有效指引企業邁向淨零轉型。

為儲備平台輔導量能，臺灣企銀更在經濟部中小企業處計畫支持下與 工研院合辦8場「碳盤查實務教育訓練」， 培育綠色金融與產業永續人才， 提升營業單位第一線人員基礎盤查知能，並輔以共學概念， 邀請高耗能產業的企業一同學習，以提升減碳共識及盤查執行效能。

該行長期協助中小企業取得綠色轉型所需資金，積極辦理「 綠能永續專案貸款」及「機器設備升級貸款」等專案融資， 截至目前累積承作近200億元；「系統節能貸款專案」 則結合政府補助及優惠貸款， 提供商業服務業換購節能設備所需資金， 減緩企業面對氣候變遷風險所受到的衝擊。

臺灣企銀已簽署加入赤道原則， 在授信流程中評估及調查對環境及社會的影響， 貸後也持續監測追蹤。該行並配合氣候相關財務揭露(TCFD)發 布報告書，且榮獲最高等級認證，亦設定於今(112)年底簽署科 學基礎減量目標倡議(SBTi)，積極規劃減碳目標。