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臺灣土銀「麟洋配」強勢回歸　勇奪日本羽球公開賽金牌

By 台灣英文新聞
2023/07/31 17:51
土地銀行羽球隊「麟洋配」團隊王齊麟（左）、李洋（右）及教練陳宏麟（中）勇奪日本超級750羽球公開賽金牌。(台灣土銀提供)

土地銀行羽球隊「麟洋配」團隊王齊麟（左）、李洋（右）及教練陳宏麟（中）勇奪日本超級750羽球公開賽金牌。(台灣土銀提供)

土地銀行羽球隊員「麟洋配」王齊麟及李洋衝破低潮，再奪金牌！「麟洋配」於日本超級750羽球公開賽男雙決賽以2比0的比分擊敗世界排名第5名的日本地主選手，用金牌宣告強勢回歸。

自「2020東京奧運」為國拿下臺灣羽球史上第一面奧運金牌後，「麟洋配」近年受低潮及傷勢所困，僅在去年台北公開賽拿下銀牌，所幸今年兩人狀況回溫，在4月亞錦賽及7月加拿大超級500公開賽皆奪下銅牌，本次又奪超級750公開賽金牌。

目前「麟洋配」世界排名第18名，本次在日本超級750羽球公開賽重回東京奧運福地扮演「種子殺手」，兩人先以4連勝力退世界男雙排名第1、2、6名國際強將與中國好手，在決賽更順利打敗地主日本隊拿下金牌，不僅終結近2年的冠軍荒，也代表兩人衝破傷勢與低潮，因此「麟洋配」在本次奪冠時刻格外激動，李洋興奮地繞場歡呼、王齊麟則跪地揮拳慶祝。「麟洋配」賽後也立即從日本飛往雪梨參加澳洲超級500公開賽，積極爭取世界排名積分與下屆奧運參賽權，全力捍衛奧運金牌衛冕寶座。

近年土地銀行羽球隊選手世界排名大幅提升，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手皆為世界排名前50名，土銀選手自今年以來在超級系列賽事已奪下2金、3銀及6銅的好成績，土銀也持續安排球員參加國際賽事並投入更多資源，協助選手爭取佳績以提高世界排名、一圓奧運夢，期望為臺灣再奪奧運佳績。

土地銀行自民國65年成立羽球隊、86年成立女子網球隊，每年編列預算培育羽、網球隊，除提供選手軟硬體培訓資源、退役球員完善職涯制度外，土銀也和10所各級學校簽訂建教合作契約，堪稱國內羽、網球國手搖籃。

同時，土地銀行積極落實企業社會責任、定期舉辦「青少年羽球夏令營」、「羽球我來了」公益教學系列活動，協助學生與弱勢族群獲得更多體育受教權，在長年耕耘下，土地銀行已連續14年榮獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三大獎項，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。

更新時間 : 2023-07-31 19:34 GMT+08:00

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