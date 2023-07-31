臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超35.79億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/7/24~2023/7/28）外資在集中市場總買進金額為5,679.10億元，總賣出金額為5,643.31億元，買超為35.79億元，另統計自112年年初至7月28日止，外資總買進金額為10兆9,835.06億元，總賣出金額為10兆6,844.68億元，累計買超為2,990.38億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆9,010.00億元新台幣，占全體上市股票市值的40.44%，較7月21日的21兆6,224.37億元新台幣，增加2,785.63億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進259,414千股，賣出133,908千股，買超125,506千股；第二名：新光金：買進214,038千股，賣出93,844千股，買超120,194千股；第三名：群創：買進250,772千股，賣出150,309千股，買超100,463千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：長榮鋼：買進5,806千股，賣出48,122千股，賣超42,316千股；第二名：大亞：買進26,620千股，賣出59,942千股，賣超33,322千股；第三名：東元：買進74,705千股，賣出106,429千股，賣超31,724千股。