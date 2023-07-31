Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超35.79億元

買超友達12.55萬張最多，另賣超長榮鋼4.23萬張最多

By 台灣英文新聞
2023/07/31 17:47

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/7/24~2023/7/28）外資在集中市場總買進金額為5,679.10億元，總賣出金額為5,643.31億元，買超為35.79億元，另統計自112年年初至7月28日止，外資總買進金額為10兆9,835.06億元，總賣出金額為10兆6,844.68億元，累計買超為2,990.38億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆9,010.00億元新台幣，占全體上市股票市值的40.44%，較7月21日的21兆6,224.37億元新台幣，增加2,785.63億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進259,414千股，賣出133,908千股，買超125,506千股；第二名：新光金：買進214,038千股，賣出93,844千股，買超120,194千股；第三名：群創：買進250,772千股，賣出150,309千股，買超100,463千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：長榮鋼：買進5,806千股，賣出48,122千股，賣超42,316千股；第二名：大亞：買進26,620千股，賣出59,942千股，賣超33,322千股；第三名：東元：買進74,705千股，賣出106,429千股，賣超31,724千股。

更新時間 : 2023-07-31 19:34 GMT+08:00

最受歡迎

南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
美國宣布對台3.45億美元軍援 外交部、國防部：感謝美方對台安全承諾
美國宣布對台3.45億美元軍援 外交部、國防部：感謝美方對台安全承諾
【更新】颱風杜蘇芮逐漸遠離台灣　氣象局同步解除海上與陸上警報
【更新】颱風杜蘇芮逐漸遠離台灣　氣象局同步解除海上與陸上警報
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
卡努轉中颱 8/1恐發海警 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒