韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「惡鬼」在上週末播出了大結局，收視不只創下了11.2%的新高，金泰梨的演技大獲好評，結局也讓觀眾十分滿意。

惡鬼的真實身分

散影、海上、弘塞聯合重顯資本副社長，在「無防守日」這天讓散影扮演惡鬼到海上老家，成功的讓海上奶奶說出了惡鬼的真實名字「香伊」。

先前被認為是惡鬼的「李木端」實際上是香伊的妹妹，香伊上有一個哥哥，在家排行老二，喜歡畫畫，但家境困苦，因此她心裡總想著希望自己能出生於有錢家庭，也甚至希望父母和煩人的妹妹能死掉。

香伊被巫師親自選中當太子鬼而得到了紅色髮帶，但她在發現收了這個髮帶後會讓她犧牲生命後，她將髮帶轉送妹妹，讓妹妹被帶走。

在李木端被帶走後，香伊的媽媽大受打擊而上吊輕生，爸爸和哥哥也在出海捕魚時意外身亡，香伊開始意識到家人的重要，拿著從重顯資本收到的錢去給巫師，希望能換回妹妹，但巫師卻在她面前將妹妹殺害，並將香伊關在倉庫裡，讓她成為真正的太子鬼。

惡鬼找齊五樣物品的原因

惡鬼在殺害海上奶奶後告訴散影她會離開，但希望他們能找到她的屍體，將她的屍體移到一個好的地方。

散影向海上轉告惡鬼的話，也要求海上不要照做，但當時為使已晚，海上已經在自己的老家找到了香伊的屍體，並集滿了五樣物品，而這也是香伊讓具講模留下遺書，利用海上捲入這起事件的原因。

集滿五樣物品以及惡鬼的真實名字後，惡鬼卻未消失，反而完全佔據了散影的身體，散影則變成了影子，讓惡鬼要找齊這五樣物品的真相終於大白。

消滅惡鬼的真正方法

海上的奶奶說出了惡鬼的真實名字後，遭惡鬼下毒手從高樓墜下，墜樓的她在斷氣前拿玻璃割自己的手指，海上看出了奶奶是在暗示消滅惡鬼的真正方法－銷毀神體，即是香伊被切下的手指頭。

手指頭被海上搶走後，香伊拿著一旁的物品砸向自己的頭，威脅和散影同歸於盡，海上在心軟下被香伊搶走了手指頭，但身體卻被散影控制住，並將自己的手指頭給燒毀，惡鬼也終於消失。

好好活下去

香伊佔據散影的身體時，她曾說，散影不好好珍惜自己擁有的，甚至還曾經想了結自己的生命，這讓沒機會好好活著的香伊非常不甘心，認為既然散影不珍惜，那就讓她來代替她好好活下去。

而散影在被香伊關住的期間，發現想要殺掉自己的事實上也是自己，她意識到自己一直以來都在處理媽媽闖下的禍、為了錢而拼命打工，從來沒有為自己活過，忘了自己的夢想，因此她決定要為自己活下去，靠著意志力消滅惡鬼，可見編劇最後想向觀眾傳達，每個人都可能被自己給吞噬，希望大家可以「好好活下去」。

各角色的結局

在消滅惡鬼後，弘塞繼續過著認真辦案的生活；海上將奶奶留下的數千億遺產全數捐出，繼續當著民俗學教授；而散影則是和媽媽以及閨密世美一起去旅行，一一實現她的人生清單，也和媽媽一同經營著咖啡廳「春」，在結局中散影並未失明，也仍然會突然看不見，不過她還是告訴自己試著好好活下去。