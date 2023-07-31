消除月經貧窮 台灣教育部砸2.5億 8/1起各級學校、國圖等10場館提供生理用品

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）教育部推動「友善提供多元生理用品計畫」，自明（8/1）日起，在全國各級學校及10處部屬場館提供多元生理用品，主要針對9萬5千名不利處境學生，或有急需的學生和民眾取用。

教育部長潘文忠表示，友善提供多元生理用品計畫是性別平等教育的一環，除考量弱勢孩子不好意思說出口的需求，也希望能促進師生之間更多的討論與深入思考，學校用行動實際來支持校園的多元需求，促進校園容納也互相理解不同性別的觀點。

針對高級中等以下學校不利處境學生，各縣市及國教署所轄學校皆已完成取用規劃，依照各縣市規劃不同，學生可直接取得多元生理用品，或持紙本/電子票券、禮物卡至超商、超市或賣場等通路進行兌換。

至於公私立大專校院不利處境學生，教育部於5月修正發布「大專校院弱勢學生助學計畫」，以該助學計畫對象為主，將多元生理用品納入計畫內的生活助學金補助範圍，學生可至販售場所選購生理用品。

「友善提供多元生理用品計畫」於明日(8月1日)起實施，針對有緊急需求使用的學生，可於校內健康中心、系所辦公室、宿舍等地定點取用，也可至定點販售機或超商選購多元生理用品。

除校園外，教育部10處所屬場館（國立自然科學博物館、國立臺灣科學教育館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館、國立教育廣播電臺、國家圖書館、國立臺灣圖書館、國立公共資訊圖書館、國立臺灣藝術教育館）也於服務臺、醫護站、廁所等設置定點因應入館民眾急需取用生理用品，館所內也有搭配定點販售機或超商販售。

此外，教育部也將深化校園月經教育，結合民間團體、網絡資源，製作國小、國中及高中教學示例（教材包）及教學影片，增進學生相互理解與包容，建構友善的學習環境。