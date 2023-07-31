〈財經主筆室〉台灣人3個月在日本花掉384億元　旅遊收支逆差擴大

日本外國遊客消費額排名最近出爐，光是今年4至6月的3個月時間 ，台灣旅客就在日本花了1,739億日圓(約新台幣382億元) ，榮登全球前往日本旅遊的各國之冠，引發日媒熱烈討論。 台灣邊境解封後，國人一窩蜂的紛紛前往海外旅遊及購物， 但海外入境台灣旅遊復甦情況卻不如預期，在「外熱內冷」情況下， 台灣觀光業要恢復達疫情前水準，可能還有得等！

日本官方的統計，2023年台灣訪日遊客數量並不是最多的，今年 1到6月訪日外國觀光客人數達到1,071萬人，其中，台灣僅占 177萬人，排名第2，但4到6月台灣人消費卻是全球第一， 總計花費為1,739億日圓擊敗其他國家， 成為訪日外國旅客消費冠軍。

台灣人今年4到6月在日本的花費，跟疫情前2019年同期增加2 3%，其中台灣人花最多錢的地方就是購物，為660億日圓， 其次依序是住宿446億日圓、餐飲407億日圓、交通費164億 日圓等。當然，疫後報復性消費可能是原因之一， 但國人在日本單季就花掉新台幣382億元，意即， 台灣觀光業就少了這382億元的賺錢機會。

其實，疫情過後亞洲各國都在積極爭取海外旅客賺取觀光財， 就以日本來看，疫情前的2019年有超過3,000萬人次外國遊 客到訪日本，今年上半年外國觀光客人數突破1,000萬人， 下半年應該可以突破上半年人數， 全年外國觀光客人數可望達到疫前的七成以上水準。

再以香港為例，香港旅遊發展局今年3月發布數據，預計2023年 訪港旅客約2,580萬人次，約為2019年旅客數字的46%， 訪港旅客數量年底可恢復至疫情前的六成左右。根據旅發局的統計， 2023年上半年實際到港旅客約為1,300萬人次， 已達成原預估目標的逾半。

再看看台灣人愛去的泰國，泰國政府日前就表示，旅遊業復甦驚人， 今年1至6月共計接待1,246萬人次遊客，較2022年 同期增加539%，2023年全年遊客有望達到2,500萬人次 ，潛在收入達到1.5兆泰銖，將是下半年經濟成長的主要引擎。

泰國觀光局統計，今年1到5月觀光收入達9,590億泰銖(約新 台幣8,439億元)，其中超過6成(5,990億泰銖)來自外 國旅客，超過1/3(3,600億泰銖)來自泰國本國遊客。 觀光局最新預估，今年觀光收入可望達到2兆3,800億泰銖， 大約是2019年也就是COVID-19疫情大爆發前一年3兆泰 銖的8成。

台灣觀光旅遊業復甦情況如何？根據交通部觀光局的統計， 累計台灣今年前5月來台旅客人數為217萬9,235人，但前5 月國人出國人數卻高達379萬3,717人， 出國人數遠比來台旅客人數多達161萬4,482人， 入出境人數呈現負成長情況。

據統計，2019年來台旅客人數為1,186萬人， 為歷年來台人次最多的一年，但連續三年疫情讓來台人數跌到谷底， 如今疫情結束邊境開放，今年前5月來台旅客人數217萬人次， 但以這個水準來看，全年來台旅客人數可能介於500至600萬人 次左右，能否恢復到疫情前的五成水準，仍有很大挑戰！

疫情趨緩後，各國觀光客都在快速成長， 就連台灣人出國旅遊人數都遠超過外國觀光客到台旅遊人數， 國人出國觀光旅遊支出金額，已經遠高於所有國內觀光產業的收入， 觀光消費赤字愈來愈大，台灣觀光產業已經變成「慘」業， 觀光餐旅業叫苦連天。

數字會話，根據央行提供資料，今年首季， 國外來台旅遊人次與出國人次都比去年有大幅成長，但首季旅行收入 (外國旅客來台花費)為14億美元，旅行支出(國人出國旅遊花費 )則是26.9億美元，旅行收支呈現逆差12.9億美元。

民眾一直出國觀光，但外國觀光客來台灣不如預期， 會產生這樣的情形，是因為台灣觀光競爭力不斷下降，世界排名已從 32名降到37名，與台灣競爭者如日本、泰國、新加坡， 就連不是觀光大國的韓國，近年觀光客都在快速成長， 台灣卻不增反減，這就是台灣觀光業最大的壓力， 對政府也是最大的挑戰。