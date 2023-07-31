被蜱蟲咬竟患紅肉過敏症！美國CDC粗估病例數逾45萬人 終身不行吃牛羊豬

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）27日發布的最新報告，2010年至2022年間，共新增逾11萬例紅肉過敏案例，全國累計病例達45萬例，致病原可能是被蜱蟲叮咬而引發α-半乳糖苷寡糖症候群。

「α-半乳糖苷寡糖症候群」又稱為「Alpha-gal 症候群」，致病原與美洲鈍眼蜱（lone-star tick）有關，其主要分布於美國東南部，約有4%的「Alpha-gal 症候群」病例發生在紐約長島東部。

Alpha gal是一種哺乳動物血型過敏原，存在於蜱的胃中，當蜱叮咬人類時，這些過敏原會進入到人體血液中並觸發免疫反應，導致被咬者過敏，而這個症狀還不能治癒，因此終生不能吃紅肉。

因此當被咬者食用牛肉、豬肉、鹿肉等其他紅肉，或吃下含有牛奶、明膠或其他哺乳動物產品數小時之後，會出現噁心、嘔吐、腹瀉、胃痛、頭暈、蕁麻疹、呼吸困難，以及嘴唇、喉嚨、舌頭、眼瞼腫脹等症狀，嚴重者可能出現過敏性休克的情形。

根據上週四發布的報告，2017年至2022年間的alpha-gal抗體檢測結果，檢測呈陽性的人數從2017年約13,000人增加到2022年的19,000 人。

此外，據CDC針對1500名醫生和護理人員所做的調查，近一半醫護人員從未聽過Alpha-gal 症候群，只有5%受訪者表示，自己非常有信心能夠診斷這種疾病，因此專家推斷確切的病例數恐超過數據統計。

如果真的不幸染上Alpha-gal 症候群，醫生建議患者改變飲食，並隨身攜帶腎上腺素自動注射器，並避免再次被蜱蟲叮咬，以免過敏症狀越來越嚴重。

被咬者也不用太絕望，據臨床經驗發現，約有15%到20%患者在數年後過敏症狀會逐漸緩解，可以開始品嘗美味的紅肉。