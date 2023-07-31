北韓效仿出刊「人權凍土帶」　批評南韓人權狀況情形惡劣

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓統一部在今年3月底發布了「2023北韓人權報告書」，內容揭露北韓人民的人權是如何遭到當局的踐踏，而近日，北韓也效法發行了一本「人權凍土帶」，批評南韓人權狀況。

韓聯社報導，北韓勞動黨統一戰線部所屬的平壤出版社於21日發行了一本「人權凍土帶」，共95頁，序言中寫著「將對徹底踐踏人類政治自由和初步生存權利的世界、最惡劣的人權不毛之地、人權凍土帶南朝鮮的人權實情展開調查」。

「人權凍土帶」內容共分為「徹底被抹殺的社會政治權利」、「慘遭踐踏的經濟文化權利」、「犯罪與藐視女性、倫理道德敗壞的亂象」、「在侵略者的軍靴下呻吟的人權」等四個主題。

該書內容分為四個主題的作法，也是在模仿南韓所出刊的「2023北韓人權報告書」，該報告書四個主題分為「市民和政治權利」、「經濟、社會、文化權利」、「弱勢族群」、「政治犯收容所、國軍俘虜、遭北韓綁架者、離散家屬」。

報導指出，「人權凍土帶」中所舉出的部分例子，是試圖在誤導南韓是個充滿高自殺率、高失業率、歧視女性及身障人士、虐待兒童等的社會。

對於駐韓美軍，書中也寫道「數十年間，他們佔領了南朝鮮（南韓）的天空、土地和海洋，犯下了環境汙染、殺人、搶劫等各種罪刑」。

報導也指出，北韓當局在南韓政府公布「北韓人權報告書」後，動員了宣傳媒體強烈反駁稱「這是陰謀和捏造」，直至近日，於22日有一北韓宣傳媒體仍譴責道，「南邊（南韓）在尹錫悅政府上台後就成了『抹殺人權的地獄』，談論誰的人權本身就不像話，荒謬至極」。

另外，書中也強調社會主義制度完善，包含免費教育、免費醫療、保護身障等弱勢族群，但根據南韓「2023北韓人權報告書」，北韓不僅嚴重缺糧，免費治療的制度也未能正常進行，因此有證詞稱，人民看醫生仍須向醫療人員以現金或物品繳納醫療費。