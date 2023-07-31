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全裸上陣！奧斯卡影后小珍從影以來尺度最開　限制級喜劇《珍愛硬起來》爛番茄觀眾評分87%

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/07/31 14:47
《珍愛硬起來》全台搞笑上映。（圖/索尼影業）

《珍愛硬起來》全台搞笑上映。（圖/索尼影業）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 姊妹必看！美國32歲女星「小珍」Jennifer Lawrence從影以來尺度最開，限制級喜劇《珍愛硬起來》已於全台搞笑上映。

Lawrence以《派特的幸福劇本》封奧斯卡影后，此次在喜劇新片《珍愛硬起來》放飛自我的演出讓人跌破眼鏡，和在《X戰警》、《飢餓遊戲》的演出呈現大反差，她在片中飾演走投無路的Uber司機，為了賺錢應一對恐龍家長要求，幫他們將上大學的兒子「登大人」，各種撩加碼全裸上陣都沒在怕。

爆笑的預告片在北美釋出後，創下有史以來原創喜劇預告片在24小時內最高觀看次數，在所有平台總共超過5千萬次點閱，爛番茄獲觀眾評分高達87%，Lawrence同樣身為該片製片，這也是小珍首度大尺度演出喜劇片，解放影后的搞笑魂。

全裸上陣！奧斯卡影后小珍從影以來尺度最開　限制級喜劇《珍愛硬起來》爛番茄觀眾評分87%
劇照。（圖/索尼影業）


電影預告。

Lawrence長期以率真、自然不做作的形象圈粉，且是搞笑片影迷，但過去參與的影視作品都較為高規格製作，除了《千萬別抬頭》黑色幽默喜劇和喜劇較沾上邊，其他作品皆以冒險片、親情片、懸疑片居多，小珍生產完後終於如願以償拍起喜劇，且被導演及其他演員讚美很勇於嘗試新點子，不計形象的演出再度圈粉無數。

電影改編自真實事件，編劇Gene Stupnitsky在徵才網上看到荒唐廣告笑到不能自己，當下就決定著手製作這部電影，並把劇本秀給好友Lawrence看，她表示「這絕對是我看過最好笑的劇本，能夠演一部完全不同類型的電影真的很酷，電影裡有好多充滿『趣味』的戲，還有一堆荒謬的對話，拍攝的過程好好玩喔！」

除了性暗示極強的片名《No Hard Feelings》，片中充滿18禁雙關語，小珍卯足全力挑逗，像是說想摸他的「臘腸」狗，或是帶他半夜去裸泳，但沒想到在開撩的過程，小鮮肉用真心打動她，兩人產生真感情變成好友，而小珍的角色也慢慢敞開心胸，逐漸意識到自己內心脆弱面並勇敢往前。

全裸上陣！奧斯卡影后小珍從影以來尺度最開　限制級喜劇《珍愛硬起來》爛番茄觀眾評分87%
劇照。（圖/索尼影業）

全裸上陣！奧斯卡影后小珍從影以來尺度最開　限制級喜劇《珍愛硬起來》爛番茄觀眾評分87%
劇照。（圖/索尼影業）
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更新時間 : 2023-07-31 19:33 GMT+08:00

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