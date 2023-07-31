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中颱卡努逼近水氣增 北台灣8/1轉陣雨 8/3起中南部防大雷雨

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/31 12:18
今年第六號颱風「卡努」已於昨（30）日下午轉為中颱且持續增強中，氣象專家吳德榮今（31）日表示，預估台灣發布海警的機率約40%。（圖／中央...

今年第六號颱風「卡努」已於昨（30）日下午轉為中颱且持續增強中，氣象專家吳德榮今（31）日表示，預估台灣發布海警的機率約40%。（圖／中央...

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今年第六號颱風「卡努」已於昨（30）日下午轉為中颱且持續增強中，氣象專家吳德榮今（31）日表示，預估台灣發布海警的機率約40%，受到颱風外圍環流影響，週三、四(2、3日)，北台灣及中南部有局部陣雨，有較大雨勢，週四(3日)至下週二(8日) 中南部將有劇烈天氣發生，恐有連日多雨的情形。

根據氣象局資料顯示，「卡努」於31日8時的中心位置在琉球東南方650公里之海面上（台北東南東方1120公里之海面上），以每小時18轉15公里速度，向西北轉西北西進行。

雖然暴風圈直接影響台灣的機率較低，但受到外圍環流影響，週二基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨；週三、週四基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨；尤其週三、週四颱風距離台灣近，外圍環流造成的降雨較明顯。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第6號「卡努」途經高海溫、弱垂直風切的海域，昨日下午已輕易跨過「中度」的門檻，持續增強中。

預料「卡努」明(1)日通過琉球附近，轉西北西、再朝東海前進，未來有移速減慢、再變方向的趨勢。「暴風圈侵襲機率圖」則顯示，北部近海100公里以內海域，受暴風圈侵襲的機率約為40%，因此，發布「海上警報」的機率為40%，並不是很高，但仍需持續觀察。

吳德榮說，8月2、3日受卡努颱風外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，有較大雨勢；8月3日至8日「西南季風」帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣、並有連日多雨的條件，提醒民眾應持續注意最新模式的調整。

中颱卡努逼近水氣增 北台灣8/1轉陣雨 8/3起中南部防大雷雨
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外圍環流

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