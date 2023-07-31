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夏季必吃新品！ 肯德基x青花驕「蔥麻上癮青花椒脆雞」8/1登場 香麻脆多層次滿足饕客味蕾

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/31 11:28
肯德基專為懂吃老饕們秘製的「蔥麻上癮青花椒脆雞」8月1日香麻上市。（圖／肯德基）

肯德基專為懂吃老饕們秘製的「蔥麻上癮青花椒脆雞」8月1日香麻上市。（圖／肯德基）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）夏天胃口差，想來點不一樣的刺激味蕾嗎？肯德基繼日前推出地表最強「豪肉感」漢堡–「雙層咔啦雞腿堡」後，緊接著又將於8月聯手王品集團精品麻辣鍋《青花驕》為老饕們秘製的「蔥麻上癮青花椒脆雞」，讓味蕾享受又香又麻又脆的銷魂三重奏，滿足各位饕客的心。

肯德基經典產品「咔啦雞腿堡」，數十年堅持每日新鮮現做，邁入近30年持續熱銷，今年暑假將經典大作一次升級，於7月25日起至8月7日止限定推出Double豪堡「雙層咔啦雞腿堡」，一口享受兩塊100%新鮮手做的酥脆原塊咔啦雞腿排肉，多層次的飽足肉感與豐富口感加上微辣口味，讓咔啦迷們一口咬不下，爽感無極限，對無肉不歡的經典口味愛好者來說，每一口都是層層迭起的雙倍享受。

夏季必吃新品！ 肯德基x青花驕「蔥麻上癮青花椒脆雞」8/1登場 香麻脆多層次滿足饕客味蕾地表最強「豪肉感」漢堡來了。（肯德基提供）

緊接著8月1日起至9月4日止，肯德基為喜愛肯德基青花椒系列的你獻上全新秘製「蔥麻上癮青花椒脆雞」，以特選芝麻研磨成絲滑的香濃芝麻醬和四川道地青花椒入醬，包裹著酥脆多汁的咔啦脆雞，最後撒上青蔥提味，一口咬下去，濃郁芝麻香撲鼻而來，獨特青花椒的麻辣感跟著席捲味蕾，香麻的同時又可以感受到芝麻醬帶來的和諧平衡，開啟夏日香、麻、脆三重饗宴。

此外，凡持肯德基蔥麻上癮青花椒脆雞的發票明細，到青花驕麻辣鍋內用消費可免費換「青花驕鮮蝦滑(原價$298)」一份，優惠只到10/31，愛吃麻辣的老饕千萬別錯過！
肯德基
青花驕
麻辣鍋
王品集團

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