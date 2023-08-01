亞洲首座量子安全遷移中心成立！國內外專家學者齊聚　助台灣強化數位國土安全

（台灣英文新聞／林靜怡 台北採訪報導）為迎接下一個數位時代，長期關注後量子密碼發展的池安量子資安(Chelpis Quantum Tech)，今(8/1)日在產官學界貴賓的見證下，在台北政大公企中心宣布成立「量子安全遷移中心(Quantum Safe Migration Center, QSMC)」。

池安量子資安創辦人池明洋表示，「量子資安」意旨公司為解決量子時代跟資訊安全的議題。為強化台灣資安韌性，「量子安全遷移中心」作為一個橋樑，串連政府、產業、學術機構及國際研究單位，強化台灣資安韌性。他並期待，台灣能仿效其他歐美國家，重視量子安全議題，發佈國家發展藍圖或將其納入國家安全計畫。

池安量子安全遷移中心主任Matthias J. Kannwischer表示，他研究量子密碼學多年，博士論文就是以此為題。這些年來，他總想著如何能安全有效地將學術與實務相結合，將技術透過小晶片廣泛應用於各種領域。如今，能看到純學術研究套用在真實情境，且吸引企業與政府機構關注量子技術，是頗令人興奮的事。池安量子安全遷移中心可望成為台灣首個、甚至亞洲第一個專事轉移至能抵禦量子電腦攻擊加密系統的機構。

國立中山大學資訊安全研究中心主任范俊逸表示，台灣有諸多優勢吸引國外廠商的目光，我國身為半導體大國，可多加利用硬體優勢，結合資安的密碼機制，建立一個良性的循環、一個生態系統(Ecosystem)，期能同時能將「精準資安（Precision Cybersecurity）」、「低碳資安 (Low Carbon Info Security)」與「資安原生(Info Security Native)」的觀念傳遞出去。目前台灣在後量子密碼是分進合擊，大家各做個的，政府若能組「後量子國家隊」統合所有的資源，從基礎、加值、應用到落地投入人才，應能完成這項偉大的事情。

國立政治大學資訊安全碩士學位學程主任左瑞麟教授表示，為了整體台灣的發展能夠朝向後量子化的遷移，量子安全遷移中心作為一個整合各所學校的資源、專長與技術的平台，讓大家都能在平等的地位，共同透過中心合作、交流與分享，政大期待未來能和該中心長久深化合作。

中央研究院資訊科學研究所研究員楊柏因教授表示，台灣要提供足夠的誘因吸引高專人才來台就業，如優渥的薪資，這是私領域很難長期合理化的開銷，所以公部門應站出來帶頭。他提醒，比起生醫、生化、製藥的研發與投資，後量子密碼的研發支出相較便宜很多，因為它的沉默成本不會那麼高，雖然不是立竿見影的成效，但這是國家戰略必要的投資。

中央研究院資訊科技創新研究中心助研究員周彤表示，在大型量子電腦尚未出現之前，台灣應研究哪一些據保密性的資料，在20年內還具有一定的價值。應需趕緊盤點、研究哪些資料是應優先過渡到新後量子密碼系統提升它的安全性，確保這些資料不被攻擊者破密。

中心已獲得「臺灣數位科技與政策協進會(Digital Taiwan Roundtable)」、資訊工業策進會、工研院等相關機構合作意向，承諾推廣「量子安全遷移中心」。

目前量子安全遷移中心已邀請中央研究院、台灣大學、陽明交通大學、中山大學等學術機構學者共襄勝舉。為了讓台灣即早過渡到後量子密碼系統，該中心和幾位資安領域專家學者合作，讓他們將多年的經驗，對量子安全、資訊安全及後量子密碼的相關見解，舉凡從教育、理論基礎、實作、產學合作、國際學術影響力等，透過該平台和大家分享。另外，該中心亦將以主題式發行刊物，把這二年最主流的使用案例(Use Case)發掘出來，最少一季出一篇供各界傳閱，最後集結成冊或一本指引(Guideline)。未來，該中心將開設不同的工作小組(Working Group)邀請國內外學者專家到台灣交流，並舉辦國際交流活動。

池安量子資安創辦人池明洋與財團法人資訊工業策進會簽署合作。(照片：Taiwan News)

(照片：Taiwan News)

(照片：Taiwan News)

(照片：Taiwan News)