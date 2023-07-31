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索馬利蘭貿易及觀光部部長率團訪台灣　將簽首個貿易備忘錄

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/31 10:17
外交部亞西及非洲司代理副司長陳詠博(右一)代表外交部歡迎索馬利蘭貿易及觀光部部長薩德(左四)乙行訪問台灣。(圖/外交部)  

外交部亞西及非洲司代理副司長陳詠博(右一)代表外交部歡迎索馬利蘭貿易及觀光部部長薩德(左四)乙行訪問台灣。(圖/外交部)  

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）索馬利蘭貿易及觀光部部長薩德應我國政府邀請，率團於7月30日至8月3日訪問我國，將拜訪政界、商界，並將首次簽署「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」，持續深化兩國經貿關係。

訪團成員還包括該部執行長阿布都拉（Mr. Abdirashid Ibrahim Abdirahman）、柏培拉經濟特區管理局副局長蘇來曼（Mr. Abdikarim Ibrahim Suleiman），以及5位索馬利蘭國際企業代表，外交部對薩德部長一行來訪表達誠摯歡迎之意。

薩德（Hon. Mohamoud Hassan Saad）此行將與經濟部長王美花共同簽署「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」，並將拜會外交部長吳釗燮，接受外交部常務次長俞大㵢款宴，並拜會經濟部加工出口區管理處高雄分處、中華民國對外貿易發展協會、台北市進出口商業同業公會、社團法人台灣非洲經貿協會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及遠雄航空自由貿易港區等。

台灣與索馬利蘭於2020年互設代表處以來，雙方在能礦、醫療、農業及教育等各領域都有密切的合作，薩德部長是繼索國外交暨國際合作部部長瑞格薩（H.E. Essa Kayd Mohamoud）於去（2022）年訪問台灣後，再度有索馬利蘭部長級官員來台，象徵兩國緊密友好關係持續穩步發展。

「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」不僅是兩國首次就貿易議題簽署合作文件，更為雙方推動互利互惠商貿投資，以及持續深化兩國經貿關係增添動能。我國將持續與索馬利蘭政府攜手合作，創造兩國良好的經貿投資環境，以協助我國廠商搶進深具發展潛力的東非市場。
索馬利蘭訪團
台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄

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更新時間 : 2023-07-31 19:32 GMT+08:00

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