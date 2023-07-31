索馬利蘭貿易及觀光部部長率團訪台灣　將簽首個貿易備忘錄

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）索馬利蘭貿易及觀光部部長薩德應我國政府邀請， 率團於7月30日至8月3日訪問我國，將拜訪政界、商界，並將首次簽署「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」，持續深化兩國經貿關係。

訪團成員還包括該部執行長阿布都拉（Mr. Abdirashid Ibrahim Abdirahman）、柏培拉經濟特區管理局副局長蘇來曼（ Mr. Abdikarim Ibrahim Suleiman），以及5位索馬利蘭國際企業代表， 外交部對薩德部長一行來訪表達誠摯歡迎之意。

薩德（Hon. Mohamoud Hassan Saad）此行將與經濟部長王美花共同簽署「 台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」，並將拜會外交部長吳釗燮， 接受外交部常務次長俞大㵢款宴， 並拜會經濟部加工出口區管理處高雄分處、 中華民國對外貿易發展協會、台北市進出口商業同業公會、 社團法人台灣非洲經貿協會、 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及遠雄航空自由貿易港區等。

台灣與索馬利蘭於2020年互設代表處以來，雙方在能礦、醫療、 農業及教育等各領域都有密切的合作， 薩德部長是繼索國外交暨國際合作部部長瑞格薩（H.E. Essa Kayd Mohamoud）於去（2022）年訪問台灣後， 再度有索馬利蘭部長級官員來台， 象徵兩國緊密友好關係持續穩步發展。

「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」 不僅是兩國首次就貿易議題簽署合作文件， 更為雙方推動互利互惠商貿投資， 以及持續深化兩國經貿關係增添動能。 我國將持續與索馬利蘭政府攜手合作， 創造兩國良好的經貿投資環境， 以協助我國廠商搶進深具發展潛力的東非市場。