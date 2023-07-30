〈時評〉台灣AI人工智慧商機大 散戶小心別被割韮菜

國際政經環境動盪不安，上半年台灣經濟亦因外銷環境不佳受創，幸賴AI(人工智慧)龐大商機及時雨，點燃半導體產業鏈及伺服器概念股，然而大漲之後所帶來的風險，投資人要審慎考慮，不宜躁進追高，成為被割的韮菜，得不償失。

經濟部公布6月外銷訂單顯示，訂單金額為441.8億美元，年減高達24%，比預期還差。預測7月接單最高衰退達2成，很可能難以避免連11個月負成長。中經院最新的經濟預測，亦從4月的預測值2.01%，下調0.41個百分點，僅為1.6%，出口情勢意外的差，何時會修正拉回，尚難預料。

投資人要注意，目前塑橡膠製品、化學品年減幅都超過3成，科技產品如資通訊減少27%，電子產品減少22%，光學器材也減13%。台灣外銷5大接單地區，包括美國、中國、歐洲、東協、日本，全部都衰退，其中歐洲減幅高達49%，創有紀錄以來最嚴重，中國接單跌19.7%，連跌15個月，創史上第2長衰退紀錄。

台灣新南向政策，今年上半年對18國出口金額414億美元，年減17.1%。當中除了印度、泰國、不丹正成長外，其他15國都減，最嚴重的是汶萊，減幅達66.8%，孟加拉減55.7%，紐西蘭減41.7%，主要原因是基本金屬、礦產品及製品，全部大幅減少所致。護國神山台積電也難敵全球經濟不景氣，終端需求不如預期，庫存去化緩慢，已2度下修展望及獲利預估，股價亦因此重挫。

在一片悲觀情緒當中，晶片大廠輝達（Nvidia)創辦人兼執行長黃仁勳5月的到訪，並在台大畢業典禮致詞，勉勵大學畢業生要學習掌握AI，取得獨特優勢，要奮力「奔跑」，不要慢慢「行走」，要成為「獵食者」，不要是「被獵食者」。一席話不僅鼓舞了全場台大畢業生，也燃起社會對台灣未來的希望，以及投資人對AI概念股勇於築夢。

超微（AMD）執行長蘇姿丰接續AI的火勢，她訪台表示，看好AI後市，目前仍在早期發展階段，至少還有5至10年快速發展階段，未來5年AI將無所不在市場潛在規模達1500億美元（逾新台幣4.6兆元），相當值得期待。超微將投入更多資源在AI業務擴展，包括資料中心、企業級產品、邊緣裝置、尤其是AI軟體生態系統將大量投資，例如處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）、PC、邏輯閘陣列（FPGA）。

黃、蘇兩人的談話，無疑替疲軟科技產業注入強心針，AI將成為未來台灣半導體及資通訊產業成長最大的動力。但是從台積電本（7）月20日召開的法說會觀察，並沒有樂觀的跡象，最令人擔心的美元營收表現，已第二度下修，而且預期下滑10%。台積電坦承，美國建廠進度受到挑戰，原訂2024年完工，將延長到2025年，影響台積電的生產及業績。

台積電表示，第3季營收預估，以美元計價，落在季增6.5%至11.6%，如以中間值計算，約比第二季成長9%，差強人意。不料台積電的法說會立即遭到半導體評估家陸行之開酸說：「英特爾以前厲害的是技術擠牙膏，現在終於領悟到什麼叫做擠牙膏營收指引下修。」「一年擠三次，一次擠一點，不知道今年擠完了沒，明年還要不要再擠一下。」連護國神山的景氣都遭到質疑，遑論其他。

台積電的法說會後，翌日在美掛牌的ADR重挫5%，台股台積電股價重跌。半導體上游的IC設計廠業者指出，過去的榮景不見，無法再提前滿足額外需求，疫情前勝況不復，半導體需求仍將持續低迷半年以上，反映中美科技貿易大戰，已重挫全球經濟環境，國際消費需求疲弱，高利率環境排擠額外支出的逆風持續。

台積電的法說會提醒投資人，當前國際經濟環境歷經美國暴力升息，以及中美貿易科技大戰之後，進入衰退期，目前尚未看到隧道中的曙光。地緣政治的衝突，使製造業成本大幅增加，後續投資擴廠將更難實現。帶動全球經濟成長的中美兩大引擎，同時熄火，從手機及上游科技產品的需求全面衰退，可以一窺端倪。

黃仁勳、蘇姿丰的來訪，為台灣點燃AI人工智慧希望之火，而且也確實可以帶動5至10年的半導體及伺服器及諸多科技產業的榮景，但是以台股最近類股的表現，似乎已超越市場的需求，諸多個股超漲，實際上已將未來3年的業績及股價，全部一次反應完畢，接下來投資人可能要面臨超漲修正的風險。

和碩董事長童子賢最近表示，投資人面對AI概念股所造成的漲價風潮要「心平氣靜一點」、「大海航行要小心風浪」，AI產業剛開始起步，很多事情不明朗，與過去網路世界崛起一樣，會有很多機會，但是也有風險，投資人要小心難測的市場變化，不宜一廂情願太樂觀。

股市名嘴或作手以AI為題材，炒作已過度嚴重，投資人應慎重考慮風險，主管機關亦應注意股市炒風四起，不利股市正常發展。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★