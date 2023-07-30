郭台銘訪美前籲台灣在野黨推動「主流民意大聯盟」王金平：國民黨應提整套輔選計畫

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘今天(30日) 稍早表示，2024大選下架民進黨，才能讓台灣轉危為安，遺憾遲遲未見各在野黨的具體整合行動；他呼籲各在野黨，儘速推進「主流民意大聯盟」整合工作，回應基層民眾心聲，創造總統大選與立委選舉的雙贏。

郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。他今天啟程訪美展開和平之旅，並於下午在台北松山機場長榮商務航空中心外發表談話表示，這次去美國，除拜訪戰略學者及智庫朋友，同時也希望讓美國友人瞭解，台灣真正的主流民意是「要和平，不要戰爭」，台灣不希望變成下一個烏克蘭。

郭台銘同時也在臉書po文指出，超過6成台灣選民認為，只有在2024年的大選，下架民進黨，才能讓台灣「轉危為安」。遺憾的是，目前在野各政黨，有的受制於既有的形式規則，有的陷於政治攻防的敵友誤判，除時常出現「網內互打」，更遲遲未見回應主流民意的具體整合行動。

郭台銘呼籲，不論是「非綠」或「在野」，各政黨領袖與先進前輩都能開大門走大路，儘速推進「主流民意大聯盟」整合工作，用具體的行動回應基層民眾的心聲，創造總統大選與立委選舉，母雞與小雞的雙贏。

郭台銘指出，過去這段時間，他是以「二次創業」精神來研究政策、學習政治，希望結合志同道合的朋友，一起將台灣從戰爭的邊緣，拉回到和平的道路上；這段過程，雖然遭受造謠抹黑、甚至攻訐謾罵，但守護台灣的責任心與使命感，驅使他全心投入、無怨無悔。

郭台銘說，他深信「一個人走的快，一群人走的遠」，相向同行的道路上，沒有那麼多的敵人。他參與的每個活動、提出的每個主張，都是在回應廣大的基層民意，為「主流民意大聯盟」厚植更廣泛社會基礎。

郭台銘指出，未來仍將深入基層「祈福之旅」，走遍台灣每一塊土地，投入他畢生累積的有形、無形資源，讓堅持「兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉」的基層從政者，都可以不憂不懼的朝向成功勝選之路，大步邁進；「人同此心，心同此意」，讓大家一起用具體行動，促成主流民意的大團結、大勝利。

另一方面，前立法院長王金平籲國民黨應提整套輔選計畫，拉抬總統參選人侯友宜的選情。中央社引述國民黨發言人楊智伃今天(30日) 表示，會按照既定節奏協助選戰；藍營地方人士指出，黨中央跟侯競辦應加強與地方間的聯繫，將中央與地方連結起來。

國民黨全代會展現藍營團結後，國民黨總統參選人侯友宜的民調有所回升，但仍落後民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲，且鴻海創辦人郭台銘的動向不明，為選情埋下隱憂。

前國民黨秘書長李乾龍呼籲黨主席朱立倫及侯友宜等人，應展現誠意，喚回郭台銘。

王金平日前表示，國民黨中央應快速主導總統參選人侯友宜的選務；王金平29日又指出，還沒看到國民黨主席朱立倫積極對外行動，應提出整套輔選計畫，並迅速推動，才能提升侯友宜選情。

國史館與李登輝基金會29日合辦「李登輝百年誕辰紀念新書發表暨學術討論會」，回顧台灣民主發展，前立法院長王金平出席活動，接受媒體訪問。中央社

楊智伃今天受訪表示，黨中央一直都與侯友宜競選辦公室保持順暢的溝通，會按照既定的節奏協助整體選戰，但以尊重侯競辦的規劃為先，作為輔助協助的角色。

國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯表示，目前黨主席朱立倫已指示所有的地方黨部，只要侯競辦有活動，地方黨部就要全力支援，也會幫忙競辦傳達各種文宣的工作。可能是王金平對於黨部系統目前運作的狀況不夠了解，其實中央黨部及各地方黨部對於侯友宜的競選工作都是在積極進行中。

黨務人士指出，中央黨部一直都是站在輔助角色協助侯競辦，包含朱立倫、秘書長黃健庭等人，也都常跑地方溝通以尋求支持，組發會亦積極協助競辦聯繫各地方黨部，以及各地工商界及民間團體；目前黨中央已規劃逐步在各縣市成立後援會，並舉辦侯友宜與當地立委參選人的造勢活動。

不過，地方人士表示，侯友宜的民調在全代會後雖有起色，但仍無法超越柯文哲，顯見藍營整體的選戰作為需要改進，目前黨中央所規劃的輔選作為，都還只是最基本的；雖然侯友宜有到地方跟立委參選人一同造勢，但除了半天造勢活動，就再也沒有其他規劃，地方上也看不出侯友宜跟地方有何連結。

地方人士指出，國民黨在去年九合一大選，成功運用「區域聯防」概念贏得勝選，呼籲黨中央跟侯競辦應該比照辦理，加強與地方間的聯繫，將中央與地方連結起來。

另外，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前接受專訪時將砲口對向黨內小雞，王金平29日說，有什麼覺得不妥的地方，可事先以比較溫和方式勸告，未改善的話，可以再進一步處理。

對此，侯競辦發言人王敏旭表示，感謝王金平的建議，競辦一定會繼續用最大的善意與大家加強溝通，團結才是贏得勝選最好方式；競辦也與黨中央密切合作，大家一起打贏這場選戰。

7/30訪美前•郭台銘籲在野黨推動整合「主流民意大聯盟」王金平：國民黨應提整套輔選計畫