（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）今天(30日) 是前總統李登輝逝世3週年的日子，副總統賴清德以「摯愛台灣，有所作為」為題發文，他說，會繼續秉持李登輝的精神，在這條民主、自由的道路上，為所有熱愛台灣的人民，開創民主和平、創新繁榮和公義永續的台灣。

故前總統李登輝生於1923年，1996年成為中華民國史上首位直接民選總統。2020年7月30日晚間於台北榮總過世，享耆壽98歲。

國史館7/29與7/30兩天與李登輝基金會合辦「李登輝百年誕辰紀念新書發表暨學術討論會」，回顧台灣民主發展，29日並邀請日本東京大學教授松田康博以「探索巨人的足跡：李登輝總統與他的時代」為題進行專題演講。

昨(29日) 國史館舉辦「李登輝僚屬故舊訪談錄」新書發表會，根據中央社，前總統陳水扁在書中回憶，他就任總統後花了一個月的時間，找不到九二共識相關檔案，而前總統李登輝直至2004年，才說九二共識不存在。

陳水扁在新書中表示，他(2000年) 就任總統後花了一個月時間，才知道沒有所謂的「九二共識」，而李登輝直至2004年才說九二共識不存在。

陳水扁指出，1992年「一中各表」，只是國民黨單方面提議，北京並未接受，也未達成共識，只在「一中」有共識，「各表」無共識，勉強要說雙方有共識，那就是「沒有共識的共識」。

陳水扁提及，2000年首次政黨輪替，並無相關交接條例、也未制度化，政權如何和平轉移，執政與在野黨皆無經驗；他認為，實際上政權轉移不應僅為口頭移交，而是要良心移交。

他指出，若卸任者(李登輝) 不講，接任者將一無所悉，何況許多事情並無檔案文件，都在總統的腦袋裡，能否完整移交取決於卸任者的態度積極與否。

中央社另引述日本東京大學教授松田康博7/29在演講時表示，李登輝作為總統發揮3種平衡感，首先是黨內外的權力平衡，再者是政策議題的保守與改革，第3則是新大陸政策及務實外交的平衡，即追求開放與抵抗的平衡感。

國史館30日舉辦「民主與民主之外─李登輝百年誕辰 紀念新書發表暨學術討論會」，由日本東京大學教授松田康博（圖）主持第3場次學術討論會「務實外交與兩岸關係」。 中央社

他舉例，李登輝在危機處理的作法，除抵抗中國壓力，並在尋求美國支援時加強台灣軍事實力；此外，李登輝指示減少對中投資的台積電在台灣扎根，如今成為全球知名的台灣「護國神山」。

松田康博表示，在民主化、本土化的進展以及台灣主體性的確立，李登輝是相當出色的舵手，透過政治藝術發揮多年培養的理想、務實與平衡感的政治家素質，在2000年卸任總統後，仍是一位有足夠餘力及影響力的政治家。

他說，李登輝並非以民調結果為依據來行動，「加人聯合國」、「總統直選」與「特殊國與國關係」等主張及政策，在發言並採取行動之前，都是極具高風險性的政治主張，但李登輝採取行動後，都能獲得多數民意的支持，換言之，李登輝不是迎合民意的民粹主義者，而是引領民意的政治家（statesman）。

松田康博表示，雖然李登輝認為民眾黨總統參選人柯文哲「兩岸一家親」是錯的，但也曾鼓勵柯文哲「更上一層樓」；他認為，李登輝期待的或許是讓受中國強烈影響的政黨邊緣化，藉以實現「兩個本土派政黨」政權輪替，穩住台灣本位的政黨政治。

他指出，有人形容李登輝「講國語時像國民黨官僚，講台語時像帶有流氓氣質的台灣政客，講日語時像大學教授」；也就是說，李登輝的「我不是我的我」，還具有更複雜的結構。

【台灣國史館新書發表會】陳水扁：李登輝2004年才說「九二共識」不存在