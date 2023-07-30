台灣高齡媽媽占比逾三成 流產、死產風險高 醫暴掌握兩招 讓年齡不再是阻力

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)台灣去年全台新生兒僅13.8萬人，創下歷史新低外，國人晚婚晚育已成趨勢，35歲以上首次生產的高齡產婦占比32.44%，也就是說三個新手媽媽就有一位是高齡產婦。王家瑋生殖醫學中心院長王家瑋指出，35歲以上高齡婦女發生不孕、流產、死產、胎兒染色體異常機會較高，建議三十歲以上女性，應主動關注自己的生育能力，並適時凍存卵子，讓時間不再成為生育阻力。

王家瑋醫師指出，20年來已婚女性生育率不減反增，少子女化恐造成下一代勞動人口不平衡衍生社會問題。而晚婚晚育趨勢下，年齡是女性生育能力的頭號敵人，逾三十五歲女性往往正值工作及事業奮鬥期，但生育能力也處在不可逆的狀態，因此婚孕的抉擇生育事業孰先孰後，也成為現代女性共同面臨的難題。

王家瑋提醒，女性生育的黃金年齡在25至35歲，此時是卵子品質的黃金期，步入35歲之後，女性卵巢功能逐漸衰退，尤其是38歲後卵巢功能及呈現陡坡下降，以致女性必須在生育與工作或事業發展上，做出妥協。王家瑋醫師建議所有晚婚晚育但不想承受不孕風險的女性可以這麼做：

一、主動關注自己的生育能力，定期進行AMH檢測

建議三十歲以上女性，應主動關注自己的生育能力，定期進行AMH指數(Anti-mullerian Hormone抗穆勒氏管荷爾蒙)檢測，了解生育能力，做為規劃生育的參考。AMH指數代表女性卵巢庫存量，也是評估卵巢衰退或多囊性卵巢的指標之一，指數愈高，表示卵巢的卵子庫存量越多，指數太低，不代表不孕，而是需要比別人更早啟動，積極規劃生育計畫，並建議考慮提早凍卵，作為分散不孕風險的替代方案。

二、凍存卵子，讓時間不再成為生育阻力

凍卵技術為試管嬰兒技術之延伸，預存年輕的卵子，妥善保存於攝氏零下196度低溫的液態氮環境，可减緩新陳代謝達到保存效果。王醫師建議五類對象可考慮先行凍卵，以緩減生育力不可逆的壓力，讓未來生育寶寶多一分保障，包含：

35歲以上無對象、未婚女性，但未來仍有婚育計畫者 計劃出國、長期打拼事業預估晚婚的女性 存在婦科疾病或有手術需求如罹患癌症者需進行化療或放射線治療 AMH值偏低(小於2) 卵巢早衰者

王家瑋補充，政府自2021年7月公告大幅放寬不孕症試管嬰兒補助限制，擴大包含45歲以下女性之夫妻，提供每次6至15萬元補助，統計平均每年有2萬多個家庭得以受惠。此外，凍存卵子技術確實已在不孕症治療上造福世上無數家庭，透過預存卵子的生殖醫學技術，降低高齡生育力不可逆的威脅，建立未來生育的保險保障，協助女性群體在社會、家庭、個人發展面向上取得更好的平衡。