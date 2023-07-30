【晚間出訪美國10天】郭台銘7/30出席南投42尊城隍會師：盼主流民意大團結、下架民進黨

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）永齡基金會創辦人郭台銘今天(7/30) 晚間將出訪美國，上午仍到埔里鎮出席全國城隍會師活動，他表示，42尊城隍來自各地，是主流「神意」大團結，也盼主流民意大團結，台灣目前主流民意就是「下架民進黨」。

全國42尊城隍今天齊聚南投縣埔里鎮會師遶境，南投縣長許淑華、國民黨立委馬文君、南投縣議長何勝豐、副議長兼埔里瀛海城隍廟主委潘一全、郭台銘等人都出席，眾人共同扶轎從瀛海城隍廟出發，到仁愛公園點「起馬炮」，各縣市城隍廟人員與陣頭逾3000人參與。

郭台銘爭取代表國民黨參選2024年總統失利仍勤走地方，動向備受關注，他上台致詞表示，很高興到南投參加42尊城隍遶境活動，42尊城隍來自各地，意思是主流「神意」大團結，「神意」可以大團結，也期望主流民意大團結，台灣目前主流民意就是下架民進黨，也祈求城隍爺保佑台灣平安，不要戰爭、要和平。

郭台銘說，他是「台灣阿銘」、南投女婿，他今天傍晚就要出訪美國，向美國表達不要戰爭、要和平，並向美國反映台灣主流民意，希望台灣繁榮和平，和平才有繁榮，現在主流民意是台灣人民需要改變，改變帶給台灣希望，10天後返台將在機場開記者會向外界報告。

郭台銘辦公室今天未安排媒體正式聯訪，離去時，中央社記者詢問郭台銘「今天來尋求地方支持嗎」，他僅表示，是來參加城隍爺主流「神意」大團結；儀式過程中，南投縣議長何勝豐與郭台銘持續互動、交頭接耳，點燃起馬炮後，許淑華、何勝豐也親送郭台銘離開會場。

南投縣長許淑華說，郭台銘應廟方邀請出席，「郭董事長在黨內較敏感一點」，但她認為郭台銘並未正式參選總統，應集結各方力量，更友善與每名可能參選人、友好同志、朋友多接觸，也希望黨中央加速集結「非綠聯盟」力量，她仍全力支持國民黨提名總統參選人侯友宜。

國民黨徵召新北市長侯友宜參選當天，何勝豐即宣布退黨，加上曾安排餐敘等，何勝豐被外界視為「挺郭派」，何勝豐今天跨選區從竹山鎮到埔里鎮參加活動，媒體詢問「特地到場支持郭台銘嗎」，他表示，支持或不支持「要看他怎麼樣」、看郭台銘的意思。

日前郭台銘在臉書以【九十幾億的股利怎麼花？】為題PO文說;

近日鴻海發放現金股利，創歷年新高。我陸續收到年輕朋友們的好奇發問，問我這次收到的股利要如何花用。 我沒有什麼花錢的時間，也不常購物消費。我早就簽下婚前協議書，身後的財產，家人只繼承10%，其餘90%全留做慈善與公益事業。 錢，生不帶來，死不帶去，我對財富真的沒有那麼在乎。

郭台銘說，他一直呼籲，基於社會共善的精神，台灣政府應該課徵「富人稅」，擴大稅基，創造全民的幸福。這個想法，他至今沒有變過。

文末郭台銘期勉年輕人: