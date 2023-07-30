紐時：美國基礎設施遭植入中國惡意軟體 旨在拖延美方軍事部署

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）紐約時報29日報導，美國拜登政府相信中國已在美國主要電力和通訊網絡植入惡意軟體，一旦發生台海、印太等地的區域衝突，北京很可能藉此干擾美軍軍事行動。

紐約時報（The New York Times）報導引述一名國會官員說法，這個軟體就像一顆不定時炸彈，可讓中方切斷美國軍事基地以及各地家庭和企業的水電供應和對外通訊，以達到發生衝突時中斷或拖延美國的軍事部屬和補給行動，包括北京未來幾年用武力入侵台灣。

事實上，微軟（Microsoft）早在今年5月底就曾警告，國家支持的中國駭客已滲透美國關鍵基礎設施網絡。

微軟將美國太平洋領土、重要軍事前哨站關島列為中國攻擊目標之一，但該公司在美國其他地方亦已發現惡意活動。

報導指出，本次所發現、自2021年中開始進行至今的秘密攻擊很可能是為了在發生區域衝突時阻礙美國做出即時反應。

此外，過去兩個月，十多名美國官員和行業專家在接受採訪時表示，中國駭客行動似乎比他們最初意識到的更為廣泛，可能遍布全球，而且早在今年5月報告的至少一年前已開始植入，且隱藏得相當好。

美國當局發現這款惡意軟體後，白宮戰情室召開了一系列會議，與會者包括高階軍事、情報和國家安全官員，以努力追查該惡意軟體的影響並根除該軟體。

白宮國家安全會議（NSC）發言人霍奇（Adam Hodge）28日發布聲明稱，拜登政府正努力不保護美國關鍵基礎設施免受任何干擾，這也包括跨部門協調工作，以保護供水系統、管線、鐵路和航空系統等，並首度透過一系列行政命令強制要求採取嚴格的網路安全措施。但聲明並未提到中國或美軍基地。