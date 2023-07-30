Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【嗆民眾「討中共打」惹議】加入民眾黨選立委？前國民黨議員呂美玲：我會去害其他黨嗎?

國民黨基隆市黨部28日指出，呂美玲28日傍晚親向基隆市黨部表達退黨意願，黨部表示尊重，並將依程序提報黨中央後續處理。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/30 15:02
基隆市祥豐營區24日發生迫砲爆炸，造成9名官兵受傷。(圖/呂美玲臉書7.24照片)

基隆市祥豐營區24日發生迫砲爆炸，造成9名官兵受傷。(圖/呂美玲臉書7.24照片)

延伸閱讀: 【囚鳥、王妃、三天三夜】台灣民眾黨總統參選人柯文哲開演唱會　郭台銘送花致意

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）基隆市議員呂美玲嗆民眾「討中共打」等言論惹議，她28日宣布退出中國國民黨。外傳她將加入台灣民眾黨並角逐基隆市立委，呂美玲接受媒體訪問表示，「我會去害其他的黨嗎」。

基隆市祥豐營區24日發生迫砲爆炸，造成9名官兵受傷，其中2名士官左手被炸爛。呂美玲日前與反對祥豐營區遷移居民賴文中討論時，提到「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了」，她另接受媒體採訪時提及請中華人民共和國來照顧基隆人，引發爭議。

國民黨基隆市黨部28日發布新聞稿指出，呂美玲28日傍晚親向基隆市黨部表達退黨意願，黨部表示尊重，並將依程序提報黨中央後續處理。

呂美玲本人28日也在臉書po文道歉:

【嗆民眾「討中共打」惹議】加入民眾黨選立委？前國民黨議員呂美玲：我會去害其他黨嗎?

對於地方盛傳呂美玲退黨後有意加入民眾黨並爭取代表民眾黨參選基隆市立委，呂美玲昨(29日) 接受媒體電話訪問說，

「他們在講的這些事，我連聽都沒聽過，現在我去哪個黨，哪個黨倒楣，我會去害其他的黨嗎」。

(民視新聞)

根據民視新聞報導，民眾黨黨主席柯文哲被問到呂美玲的問題時, 並沒有正面回應。

中央社引述民眾黨基隆市黨部主委林毓峯指出，民眾黨基隆市黨部沒有收到呂美玲提出入黨申請，她若向黨部提出，他會先回報黨中央，由黨中央處置。

至於民眾黨基隆市立委提名人選，林毓峯表示，截至目前為止，黨部尚未收到黨中央通知，黨中央若有提名人選，黨部會全力支持。

【嗆民眾「討中共打」惹議】加入民眾黨選立委？前國民黨議員呂美玲：我會去害其他黨嗎?

【囚鳥、王妃、三天三夜】台灣民眾黨總統參選人柯文哲開演唱會　郭台銘送花致意
討中共打
民眾黨
基隆市
立委
提名人
呂美玲
退黨
國民黨

相關新聞

〈時評〉台灣鴻海創辦人郭台銘政治身價水漲船高　連署後待價而沽
〈時評〉台灣鴻海創辦人郭台銘政治身價水漲船高　連署後待價而沽
2023/07/28 15:26
2024台灣總統大選 民意基金會：賴柯侯支持順序不變 三人親和力誰勝出？跌破眼鏡
2024台灣總統大選 民意基金會：賴柯侯支持順序不變 三人親和力誰勝出？跌破眼鏡
2023/07/25 10:02
台灣新北市疑餵藥案•遭幼兒園老師提告誹謗　王婉諭：責難請到我為止
台灣新北市疑餵藥案•遭幼兒園老師提告誹謗　王婉諭：責難請到我為止
2023/07/24 16:29
【國民黨全代會】見韓國瑜立即上前擁抱　侯友宜表歉意：4年前我做得不夠，將再度攜手合作
【國民黨全代會】見韓國瑜立即上前擁抱　侯友宜表歉意：4年前我做得不夠，將再度攜手合作
2023/07/23 15:17
台灣執政黨民進黨7/16召開全代會　為2024總統、立委參選人造勢
台灣執政黨民進黨7/16召開全代會　為2024總統、立委參選人造勢
2023/07/15 14:08

更新時間 : 2023-07-30 17:43 GMT+08:00

最受歡迎

南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【更新】颱風杜蘇芮逐漸遠離台灣　氣象局同步解除海上與陸上警報
【更新】颱風杜蘇芮逐漸遠離台灣　氣象局同步解除海上與陸上警報
亞洲生技大展-農業科技館　7/27南港展覽館盛大登場
亞洲生技大展-農業科技館　7/27南港展覽館盛大登場
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
美國宣布對台3.45億美元軍援 外交部、國防部：感謝美方對台安全承諾
美國宣布對台3.45億美元軍援 外交部、國防部：感謝美方對台安全承諾