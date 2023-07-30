延伸閱讀: 【囚鳥、王妃、三天三夜】台灣民眾黨總統參選人柯文哲開演唱會 郭台銘送花致意

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）基隆市議員呂美玲嗆民眾「討中共打」等言論惹議，她28日宣布退出中國國民黨。外傳她將加入台灣民眾黨並角逐基隆市立委，呂美玲接受媒體訪問表示，「我會去害其他的黨嗎」。

基隆市祥豐營區24日發生迫砲爆炸，造成9名官兵受傷，其中2名士官左手被炸爛。呂美玲日前與反對祥豐營區遷移居民賴文中討論時，提到「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了」，她另接受媒體採訪時提及「請中華人民共和國來照顧基隆人」，引發爭議。

國民黨基隆市黨部28日發布新聞稿指出，呂美玲28日傍晚親向基隆市黨部表達退黨意願，黨部表示尊重，並將依程序提報黨中央後續處理。

呂美玲本人28日也在臉書po文道歉:

對於地方盛傳呂美玲退黨後有意加入民眾黨並爭取代表民眾黨參選基隆市立委，呂美玲昨(29日) 接受媒體電話訪問說，

根據民視新聞報導，民眾黨黨主席柯文哲被問到呂美玲的問題時, 並沒有正面回應。

中央社引述民眾黨基隆市黨部主委林毓峯指出，民眾黨基隆市黨部沒有收到呂美玲提出入黨申請，她若向黨部提出，他會先回報黨中央，由黨中央處置。

至於民眾黨基隆市立委提名人選，林毓峯表示，截至目前為止，黨部尚未收到黨中央通知，黨中央若有提名人選，黨部會全力支持。

【嗆民眾「討中共打」惹議】加入民眾黨選立委？前國民黨議員呂美玲：我會去害其他黨嗎?

【囚鳥、王妃、三天三夜】台灣民眾黨總統參選人柯文哲開演唱會 郭台銘送花致意