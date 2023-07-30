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維安與傳統的兩難 2024巴黎奧運在即 塞納河畔百年舊書街被迫遷移

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/30 14:30
塞納河沿岸的舊書街（Les bouquinistes）承載著歐洲最大開放書籍集市的上百年傳統。（圖／路透社）

塞納河沿岸的舊書街（Les bouquinistes）承載著歐洲最大開放書籍集市的上百年傳統。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）到訪巴黎的時候，喜歡文學與藝術的旅客一定會去逛一逛塞納河沿岸的舊書街（Les bouquinistes），這些舊書攤承載著歐洲最大開放書籍集市的上百年傳統，然而，面臨即將到來的2024年巴黎奧運，政府卻要求店家將他們的攤位收一收，以維護活動期間的社會安全作業。

據《路透社》報導，警察告訴書攤店主他們的攤位被劃在奧運典禮的「維安範圍」內，因此需要收起攤位。

據當局規劃，至少60萬人將因奧運造訪巴黎，並在塞納河畔參加首次辦在戶外、完全對大眾開放的開幕典禮。也因為此一規劃，法國政府計畫調派3.5萬警力與軍隊維安，典禮周遭的塞納河畔當然也變成戒備熱區，一直開在塞納河畔的舊書攤當然也在管制範圍內。

巴黎書攤協會會長Jerome Callais指出，旅客到巴黎來逛書攤，就跟參觀艾菲爾鐵塔和聖母院一樣，而政府當局卻試圖將他們這些代表巴黎文化的書攤藏起來，無疑是試圖摧毀巴黎的城市象徵，也是官方試圖將他們排除在奧運典禮參與者之外的行為。

對此官方回應表示，並非強硬要求店家想辦法收攤，而是會支付收攤及任何導致須維修的相關費用，且奧運的16天期間，店家只要願意移動到仍在附近塞納河畔、特別成立的「書攤村」就可以持續營業，因此與其說是拆遷，不如說是符合「奧運傳統」的「翻修」，巴黎絕對會持續支持被聯合國教科文組織（UNESCO）認定為無形文化財的特殊傳統。

不過Callais說，政府劃定的新區域位在巴士底廣場（Bastille square），這是完全不實際的作法，且也沒有其他補償措施，就他所知根本沒有攤商願意配合遷移。

舊書街的歷史悠久，過去雖然有多位國王試圖頒布禁令，透過手推車、簡單支架組成的小攤，甚至是放在口袋內銷售，攤商最後取得了可以在箱子中銷售書籍的許可，並持續自16世紀左右存在至今，多達570間攤位覆蓋塞納河畔高達60%的面積，只要每周至少營運4天並「展現書商專業」，就不需支付租金，成了當地特殊的景觀。
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