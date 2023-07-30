有片【囚鳥、王妃、三天三夜】台灣民眾黨總統參選人柯文哲開演唱會　郭台銘送花致意

更新時間: 2023-07-30 14:49

首次發稿: 2023-07-30 14:21

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民眾黨總統參選人柯文哲昨（29日) 舉辦演唱會，鴻海創辦人郭台銘特別送上花籃致意，並附上寫著「一個人走得快，一群人走得遠」賀卡；演唱會嘉賓邀請網紅「館長」陳之漢擔綱，讓柯文哲回答民眾的提問。

民眾黨總統參選人柯文哲首場個人演唱會KP Show 29日下午在台北登場，不少支持民眾提前到場排隊等待入場(上圖) 。同黨立委邱臣遠（下圖右）、吳欣盈（下圖左）也到場支持，兩人入場前開心合影。中央社

柯文哲昨下午在台北舉辦售票演唱會，他在上午彩排時坦言不是緊張、是焦慮，並自嘲說，反正跟不上拍子，就請大家當作是娛樂，唱的好就當作來聽歌。

至於近期動作頻頻的郭台銘，則是在演唱會開演前送上花籃，並附上一張卡片，寫著「一個人走得快，一群人走得遠」，祝賀演唱會圓滿成功。

演唱會上，柯文哲身穿醫師白袍以「囚鳥、王妃、三天三夜、青蘋果樂園」等快歌組曲開場，時而深情演唱、時與身旁舞者一同跳舞，場面非常熱鬧；隨後又唱了「用心良苦、我只在乎你、一支小雨傘、挪威的森林、憨人、愛拚才會贏」，並與粉絲大合唱「朋友」。

當柯文哲對著妻子陳佩琪唱鄧麗君名曲「我只在乎你」時，全場拍手叫好，也讓陳佩琪感動拭淚；最後壓軸安可曲選唱「堅持」。

根據中央社報導，演唱會也邀請「館長」陳之漢擔任嘉賓，並隨機抽取回答民眾提問。被問及明年(2024年) 是否可參加就職典禮，柯文哲說，會開放凱達格蘭大道讓大家參加；亦有民眾詢問是否感到委屈，柯文哲說，睡飽就好，只要第2天睡醒，就把昨天的事忘了。

陳之漢也附和說，柯文哲這幾年的委屈，他這兩天都懂了，不過大家還是要努力，只要是事實就不怕檢視，時間久了就知道誰對誰錯；柯文哲則勉勵陳之漢，睡飽第2天就好了。

柯文哲臉書昨稍晚po出多張演唱會照片，po文寫著:

人生有很多意外、很多驚喜、很多驚嚇，就像你永遠不會知道，為什麼有人要選總統，居然還要開演唱會。

有人笑我當搞笑藝人，有人說我自我感覺良好，事實是： #創新是弱勢者的義務 ，在資源如此不對等的狀態下，我們必須用創意突圍。更何況 #政治要落實在人民生活的每一天 ，我從來不知道演唱會，甚至娛樂產業的運作情形，經過這一次，我會更了解。

同時我也認為，政治不要悲情、對立、相互攻擊；我更反對仇恨動員；也不喜歡大撒幣政策，其實根本是債留子孫。選舉，可以很歡樂，很溫馨、更要 #給人民希望。

今天的舞台，是所有熱情的支持者和專業的工作夥伴合力搭起來的，我只是其中的一個演唱者。今天我們合唱的每一首歌曲，是我們共同的記憶，也拉近了台上台下、所有人民的距離。這樣的互動和共鳴，就是改變台灣政治文化的起點。

謝謝線上、線下聽完兩個小時的大家，你們都辛苦了！

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