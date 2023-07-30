輕颱卡努將轉中颱 週二、三最接近台灣 氣象局透露「颱風假」機率

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中度颱風杜蘇芮今（28）日才剛準備遠離台灣，今年第六號颱風卡努於28日凌晨生成，據氣象局觀測，卡努的速度和強度正在增強中，預料最快明（31）日清晨將轉中颱，受到外圍環流影響，週二起西半部地區將有局部短暫陣雨。

氣象局資料顯示，輕颱卡努於今（30）日8時的中心位置在北緯 18.7 度，東經132.8度，朝琉球南方海面前進，受到外圍環流影響，自週二、週三起迎風面西半部地區有局部短暫陣雨，東半部地區為多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨；而東南部地區易有焚風發生。

天氣風險公司總經理彭啟明也在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，卡努颱風速度加快，以距離台灣東南東方約1250公里，按照目前路徑，今天往北到北北西移動來到琉球海域，週一轉西北朝上海浙江一帶接近，週二到週三下午最接近台灣北方海面，預估中心離北海岸約350至400公里遠，暴風圈尚未觸及海上警報範圍，週三晚登陸浙江寧波。

彭啟明說，週三四開始，卡努可能帶動南海西南季風的發展，台灣西南方水氣較多，要留意可能南部陣雨機會增多。不過颱風路徑預測有其不確定性，提醒民眾持續保持關注。

至於是否會發布海上警報、陸上警報？氣象局預報員張承傳接受《TVBS新聞網》採訪時表示，海警是有機率的，不過得要颱風往南邊走才有可能，陸警機率更低，得再觀察。換句話說，目前颱風假機率不高。