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台捷友好！7/30起布拉格機場開放台灣客自動查驗通關

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/30 09:38
捷克宣布，即（7/30）日起，開放持台灣護照並搭乘直航班機的旅客使用布拉格機場自動查驗通關系統（E-Gate）。（圖／pixabay）

捷克宣布，即（7/30）日起，開放持台灣護照並搭乘直航班機的旅客使用布拉格機場自動查驗通關系統（E-Gate）。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）台北－布拉格直航航線自7月18日啟航，受到國人極大關注，捷克緊接著宣布，即（7/30）日起，開放持我國護照並搭乘直航班機的旅客使用布拉格機場自動查驗通關系統（E-Gate），便利我國民眾赴捷克出入境查驗通關效率。

暑假為旅遊旺季，華航首航布拉格班機於台北時間18日深夜起飛，直飛航班約13.5小時，為旅客省下4至5小時的轉機時間，提供台捷兩地便利的空中服務，據了解該航線訂位已滿到8月，可說是一票難求。

為了進一步強化雙邊經貿、商務、觀光及人文等各領域交流，捷克宣布，即日起，開放持台灣護照並搭乘直航班機的旅客使用布拉格機場自動查驗通關系統，這是繼美國、韓國、澳洲、義大利及德國等國，捷克成為第9個與我國互惠提供該便捷服務的國家。

不過，外交部提醒，由於布拉格機場尚未開通歐盟入出境系統（Entry Exit System, EES），持我國護照旅客通過E-Gate時，仍須由捷克移民官員手動加蓋入境章戳，以計算入境申根區天數。為避免在E-Gate等候審驗大排長龍，國人可視情自由選擇使用E-Gate或傳統入境查驗管道。

外交部表示，台灣與捷克是理念相近夥伴，雙方持續加強在各領域的交流互動，同時也將堅持以共享價值為基礎，積極發展兩國全面合作夥伴關係。
捷克
布拉格
直航
台灣
歐洲

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