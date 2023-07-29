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南非「不結盟」卻偏幫俄羅斯 背後牽扯錳礦與政治獻金

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/29 17:49
今年6月，俄國總統普丁（左）與南非總理拉瑪佛沙（右）在聖彼得堡舉行會談。（圖／美聯社）

今年6月，俄國總統普丁（左）與南非總理拉瑪佛沙（右）在聖彼得堡舉行會談。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）俄烏去（2022）年開戰至今，東西方陣營壁壘分明，南非自稱「不結盟」，但在西方看來並非如此。非營利組織指出，南非執政黨因錳礦利益與俄國政商牽扯甚深，美國近來也公開指責南非當局。

CNN報導，南非在聯合國投票譴責俄國中棄權；與中、俄國海軍舉行聯合軍演；多次公開批評美國； 涉嫌在一艘受制裁的俄籍或船上裝載武器彈藥；本週南非總理拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）還與主要部會首長出席在聖彼得堡舉辦的俄羅斯-非洲峰會。

儘管南非執政黨「非洲民族議會」（ANC），與前蘇聯有歷史淵源，但美國、歐盟與南非的貿易與援助關係，遠超過俄國相對微薄的貢獻。那麼，南非為何如此行事？

阿瑪布加尼調查報導中心（amaBhungane Centre for Investigative Journalism）的非營利調查員與反貪腐人士直指，答案可能就在「喀拉哈里沙漠」。

有利可圖的關係

喀拉哈里沙漠蘊含錳礦，錳對鋼鐵製造至關重要。喀拉哈里聯合錳礦（UMK）是其中之一，利潤豐厚，該公司與受制裁的俄國寡頭維克謝伯格（Viktor Vekselberg）有密切的經濟聯繫，後者為俄國總統普丁（Vladimir Putin）的重要盟友。

礦區另一主要參與者Chancellor House Holdings（CHH），多年來一直隱瞞與非洲民族議會的關係，直到媒體披露後才於2021年證實雙方關係，當時各政黨也被要求開始公開所收到的大筆獻金。喀拉哈里聯合錳礦向CNN強調，所捐款向各方面都符合國家法律。

一場危險的遊戲

反腐非營利組織「腐敗觀察」（Corruption Watch）的執行董事辛格（Karam Singh）表示，「可能有來自俄國的外國資金流入南非，流向不同的政治金庫。」

CHH與非洲民族議會、維克謝伯格與喀拉哈里聯合錳礦之間的捐款與聯繫，令反對派領導人及觀察人士感到不安。

南非國際事務研究所（South African Institute of International Affairs）的俄國與非洲問題分析師格鲁兹德（Steven Gruzd）認為，「南非正在玩一場危險的遊戲，事實上，政治家有時會把政黨，即非洲民族議會，置於公民需求之前。因為在如此高風險的情形下，與俄國保持如此密切聯繫是毫無意義的。

格鲁兹德指出，美國一直以來對南非都是睜隻眼閉隻眼，以免危及兩國間的重要關係。

然而近幾個月來情勢有變。今年5月，美國駐南非大使布里格提（Reuben Brigety）公開指責南非政府及非洲民族會議對俄國的立場。透過當地媒體，布里格提直指南非當局去年12月時，曾用一艘受制裁的俄國貨輪，向俄國運送武器。南非官方否認此說，但對此一指控進行不公開調查。

針對非洲民族會議持續批評美國及其對俄國入侵烏國的態度，布里格提也此表示不滿。

CHH總經理莫科艾納（Mokoena）向CNN表示，非洲國民議會的政策由該黨決定，該公司無權置喙，並否認存在任何利益衝突。與此同時，拉瑪佛沙及部分非洲領導人出席聖彼得堡峰會，也凸顯俄國對非洲大陸的重要性，以及西方大國未能孤立普丁。

南非政府堅稱，其「不結盟」政策就是如此，這對南非以及俄烏談判的長期前景都是最好的。南非當局對西方的批評感到不滿，但在約翰尼斯堡舉行的金磚國家重要峰會，普丁最近已宣布不會親自出席。因為國際刑事法庭（ICC）以戰爭罪對普丁發出逮捕令，這將考驗南非是否履行承諾。
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