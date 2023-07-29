BLINKS注意！星巴克與BLACKPINK聯名必收商品　草莓巧克力星冰樂、千層薄餅吃起來

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）星巴克與大勢韓團BLACKPINK 合作推出聯名新品，星巴克最 具標誌性的飲品及18款商品自即日起上市。

必喝：草莓巧克力風味星冰樂



7月25日全門市推出，7月23日至24日更邀請顧客 可登入星巴克APP，以行動預點功能搶先品嘗。

星巴克首次與BLACKPINK合作推出「BLACKPI NK草莓巧克力風味星冰樂」，發想自BLACKPINK的Bor n Pink專輯，這款飲品以燕麥奶為基底， 結合了草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒， 最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克 力風味裝飾，粉與黑的時髦色調，更呼應了BLACKPINK的標 誌性配色。

星巴克與LINE Pay聯手打造社群專屬送禮平台的「LINE Pay星巴克星意禮」，本次也響應推出【一週限定】BLACKP INK草莓巧克力風味星冰樂四杯組，四大杯應援價600元 (原價$720)，於7月25日上午10點起在「LINE Pay星巴克星意禮」平台上一週限期銷售， 方案詳情請以星意禮平台為準。

必吃：草莓可可千層薄餅



售價$180

星巴克也推出在地限定款「草莓可可千層薄餅」， 將層層細緻豐厚滋味的巧克力薄餅，每層佐上香甜的草莓慕斯， 中間更夾入含草莓果肉的草莓醬增添口感， 並於上下層加入巧克力甘納許， 草莓香氣四溢加上濃郁的巧克力滋味，黑中帶粉的外觀更呼應了BL ACKPINK標誌性的色調，絕對是不能錯過的甜點。

必收：BP24OZBling TOGO冷水杯

粉黑兩色，售價$980

BLACKPINK + STARBUCKS®聯名商品，這次更帶來馬克杯、TOGO冷水 杯、不鏽鋼杯等11款飲用器具， 全系列皆選用黑色與粉色為主色調， 或是搭配以隨性的塗鴉線條帶來別具樂趣與充滿活力的風格； 或是搭配立體紋路設計，閃耀動人的時尚魅力。

必收：BLACKPINK鑰匙圈



售價$650

必收：BLACKPINK護照套



售價$900

必收： BLACKPINK圍裙、瑜珈墊

圍裙$880、瑜珈墊$1,980，同步皆於7月25日 全門市及線上門市推出。