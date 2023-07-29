全球暖化釀「全球沸騰」南極海冰面積急降後果堪憂

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）全球在7月迎來歷史上最熱的日子，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）因而警告全球暖化（Global Warming）時代已過去，現在迎來的是「全球沸騰」（Global Boiling）。另一方面，觀測氣候變遷重要的指標：海冰，也捎來令人擔心的警訊。

塔斯馬尼亞大學海冰科學家哈布斯（Will Hobbs）指出，南極的海冰會在夏天減少、冬天增加，這幾乎是不變的定律。然而，自從1979年衛星開始追蹤海冰面積以來，該區海冰已經連兩年創下新低，減少的面積多到讓人不得不開始擔心，南極海冰是不是已經開始緩步邁向全面崩壞。

每當有一個搭載觀測儀器的軍事衛星經過地區上空，設備就會掃描底下的海水表面是否已結冰，隨後一個自動系統就會搜集這些數據並做成表格，透過郵件寄給負責觀察的科學家，讓他們分析海冰現況。最新資訊顯示，今年冬季海冰面積僅有1410萬平方公里，跟以往約1640萬平方公里的面積相比，減少面積相當於一個墨西哥大小。

事實上，南極狀況之所以令人憂心，是因爲長期以來減少的海冰大多是在北極圈內，南極在持續的全球氣候變化之下，仍然大致維持穩定。不過南極海冰面積2014年達到高峰，2016年雪崩式下跌後，後續就維持穩步減少的趨勢。更糟的是，科學家還無法100%確定原因。

科羅拉多大學國家雪冰數據研究中心（NSIDC）的麥爾（Walt Meier）表示，由於南極是一個四面環海的大陸，觀測區域海冰需要考量風、風暴、氣溫、氣溫，以及海洋溫度、鹽分甚至是其分層構造，因此很難得知成因究竟是人為、自然發生還是兩者皆是。

英國南極勘測（BAS）海洋學家麥哲思（Andrew Meijers）則說，很多對海冰不熟的氣候學家會直接斷定，2016海冰面積大跳水，是氣候變遷終於破壞了南極當地獨特氣候構成的自然壁壘，不過實際上目前沒有足夠的證據去證明這個推論，只能模糊知道「大事不妙」。

現有的證據顯示，長久以來，南極的海水大致分為漸層性的兩層，上層是鹹度較低、溫度也較低的海水，下層則是鹹度較高、較溫暖的海水，而在今年面積再次急遽減少前，南極分層海水的上層鹹度開始提升，並跟下層海水進行混合，從而導致海水加溫而較難結冰，而雖然這結果可能自然達成，不過這無法解釋下層海水在1960年代後為什麼會持續加溫。

海冰減少，也將減少地表反射回太空的太陽輻射，且生態系會變更脆弱。澳洲蒙納許大學氣候科學家、南極海冰專家普瑞希（Ariaan Purich）指出，海冰能保護與陸地相連的冰層不被海洋所吞噬，而如果海冰減少，海浪就會直接拍擊冰架並導致他們更容易碎裂、滑落，這實在很難讓人不聯想到全球暖化。

更糟的是，一旦南極大陸的海冰系統崩毀，以往針對海平面上升所建立的模型也需要重新計算，哈布斯認為，身為科學家，他們需要竭力避免走到那一步。