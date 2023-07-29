美翻！台灣原創花草茶「小草作」攜「法朋 」打造中秋聯名禮盒

台灣原創花草茶「小草作Grassphere」首度攜手擁有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie 」打造「 2023 中秋豐盛款聯名禮盒」。

創立於 2014 年的「小草作Grassphere」為台灣原創花草品牌，堅持天然無添加的開發理念，嚴選 100 %在地花卉、香草、水果、茶葉為原料，不添加任何化學香精，調配一系列花草果茶飲，包括花草茶、果乾水、養身茶等人氣品項，喝了無負擔。近年跨足開發與聯名組合，如每年秋冬一包難求的「熱紅酒香料包」，過去也許多知名甜點品牌共譜年節禮盒，皆引發搶購熱潮，而有著台灣甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」，店內長銷經典商品《老奶奶檸檬蛋糕》早已深植許多消費者的心，近年更持續研發多樣化甜點新品，不僅年節推出造成秒殺風潮的《經典蛋黃酥禮盒》，每年冬季的《草莓大福》，今年更在一小時內狂銷 500 顆！晉升成為台灣網友心中的神級甜點店。

為了讓蛋黃酥不是今年中秋送禮唯一首選，台灣原創花草品牌「小草作」與被眾多網友譽為神級甜點店的「法朋烘焙甜點坊」，在歷經長達半年的規劃與創作，將最「小草作」最具代表性的茶飲與「法朋」經典餅乾系列作組合，終於將「2023 中秋豐盛款聯名禮盒」正式獻上與所有消費者見面。「2023 中秋豐盛款聯名禮盒」內含經典水果茶 1 盒 (柑橙菊香包種茶 、鳳梨桂花紅玉紅茶、心芭茉金萱茶，任選1款風味)，無咖啡因花草茶 3 包 (薄荷複方舒活茶、玫瑰複亮妍茶、桂圓花複方 安神茶)，以及 台灣精品紅玉紅茶 1 罐，餅乾部分則來自「法朋」的鹹蛋黃布列塔尼、鹽味焦糖花生餅乾、香蔥餅乾與檸檬燕麥餅乾，讓收到禮的企業客戶或親友，不僅有好吃好喝的體驗感外，禮盒的保存日期更可放置 30 天，不用擔心保存期限過短，而忽略食飲有限日期是否超過。

除了與「法朋」聯名的「2023中秋豐盛款聯名禮盒」外，「小草作」也在今年中秋推出「自釀果茶酒禮盒」與「香料熱紅酒禮盒」，兩款禮盒售價皆價 1080 元，「自釀果茶酒禮盒」以「Tea-Infused Wine 茶調酒」為靈感創作，內含智利聖海倫娜白酒與果茶酒香料包 2 入，喝起來果實感淡雅，且酒香風味十足。「香料熱紅酒禮盒」內含智利聖海倫娜紅酒與熱紅酒香料包 2 入，熱紅酒香料包為「小草作」最具人氣的商品，以西方鍋煮熱紅酒（Mulled Wine）為靈感，打造中秋聚會不可或缺的派對微醺飲品。

【小草作×法朋 2023中秋豐盛款聯名禮盒】

販售日期：預購期間為即日起至 8/31 止

https://shop.grassphere.com/collections/gift-ideas