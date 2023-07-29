陽明交大強推附屬高中惹惱新竹女中 竹女數千人連署抗議反對「陽交附女」

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）陽明交通大學有意邀新竹女中成為附屬高中，傳出竹女校務會議已於6月底同意，但襄王有意，神女無心，事件爆出後學生炸了鍋，校友發動連署反對，今（29）日已破3千人加入，而校方也趕緊澄清，稱雙方還在商議，仍未定案。

根據【反對新竹女中改隸陽明交通大學附屬中學】連署書，陽明交大稱盼能透過高校資源向下紮根，培養女性STEM（Science、Technology、Engineering、Mathematics四科目英文縮寫，為近來流行的跨學科教育體制），以陽明交大固有的理工醫學領域優勢與竹女合作。

然而，竹女不滿相關過程疑似黑箱處理，校方並未與學生會、校友會討論，過程不透明，外界也無表達意見的機會，導致謠言四起。連署書發起人包括各領域的知名傑出校友，反對理由有四：

一、國教署在支援教學資源上已有挹注資源，鼓勵大學及高中合作；若要發展STEM，無須只靠改隸一途，而是應積極開創與各大學之合作關係。

二、高中是目前學生邁向大學之路的根基，STEM是培育理工人才的良好教育，但不代表其他學科不重要；偏重任一方，都有失高中教育的意義、無疑忽視培養學生多元適性發展的機會。

三、新竹縣市各高中，皆有高等教育資源可挹注之面向，大學端應審慎思考，廣泛合作，協助新竹各高中教育優質化，獨厚單一高中尚非社會資源最佳分配方式。更何況，改隸後「資源挹注將變多」之說，並無明證。如今卻彷彿是新竹女中校方眼前最大而唯一的胡蘿蔔，目光豈非短淺？

四、高中端應審慎思考，改隸後學校多了上級單位，勢必影響校務運作與決策機制的進行，竹女應維持自主性，並保持與各大學合作的開放性。

女兒是竹女校友的銘傳大學廣播電視學系副教授杜聖聰28日在臉書發文批評，此舉無疑是「賣掉新竹女中的一百年品牌和記憶。理工男大學的思考，是一種去脈絡化的切割，難怪被噴！」針對兩間學校後續的道歉澄清，杜聖聰予以肯定，但稱兩校還是畫錯重點，名字就是個大問題。他提到，新竹女中恐成「陽交附女」，「名字不僅不雅，實在是太難聽了！不信的話，大家去PTT看一下那些不忍卒睹的留言，就知道新竹女中的家長和鄉親為什麼不會諒解你們。」

引發軒然大波後，兩校發表聯合聲明致歉。竹女指出，此案是陽明交大副校長陳永富1月提出，蒐集意見後，3月組成工作小組，5月致函竹女正式提出邀請。竹女表示，校務會議6月30日通過的是「同意研議辦理後許改隸程序」，並非「同意改隸」。校方強調，後續會辦理說明會，並提報教育部審查，必將審慎評估，公開透明，凝聚共識。

自由時報報導，連署書其中一名發起人、市議員廖子齊表示，若連署達5,000份，就會提交竹女。另有竹女校友會人士認為，明明可透過各種專案合作方式，實無必要硬推附屬學校。「清大2018年起，早已與新竹縣 10所國中小合作『清華STEM學校』，難道這10校也全都要改為清大附中小才能做 STEM嗎？」