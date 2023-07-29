快來玩！金馬首度推互動主視覺　拆解台灣抽象畫家江賢二創作

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金馬首次推出互動主視覺，以台灣抽象藝術家江賢二畫作為靈感，民眾可以自行打造專屬自己的設計。

2023金馬影展將於11月9日至26日舉行，金馬執委會28日揭曉「金馬60」主視覺。由劉耕名率領的國際金獎設計團隊Bito操刀設計，透過江賢二作品「比西里岸之夢11-41」裡於時間軸和窗景中捕捉光影流動，以及充滿感情的創作，呼應電影鏡頭下同樣由顏色、光影和情感所組成的影像，也藉由電影藝術中隨著時間不斷流變遞嬗的意涵，致敬持續創作不懈的電影工作者。

江賢二表示：「電影也是我從年輕時就相當喜愛的一門藝術，樂見設計團隊從我的作品發掘出藝術的共通之處。」

除了主視覺海報，Bito也延伸設計動態視覺，加入即時、個人化且無重複的最新互動科技，打造「金馬60新風貌 電影未來印象」主視覺網頁，強調觀眾的雙向體驗，以及金馬與電影的與時俱進。

主視覺互動網頁中，Bito細緻拆解江賢二作品中抽象的筆畫、光點、深淺層次感，輔以電腦程式設計，讓畫面展開流動，自動生成既磅礡又細膩的動態視覺。不僅視覺效果分秒不同，在電影人稱為「魔幻時刻」（magic hour）的日落時分，作品更從藍色「比西里岸之夢11-41」悄然轉換成江賢二另一幅紅色「比西里岸之夢11-03」作品，增添令人驚喜的彩蛋。

在互動視覺網頁中，民眾可以透過手機、平板電腦參與，只要手指輕觸，就能在江賢二光影斑斕的畫面中留存當下的光影、筆刷、層次痕跡，創作出屬於自己的金馬60主視覺互動海報，提供民眾收藏和分享。