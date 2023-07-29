台北凱撒父親節 『饗愛爸爸』住房好禮

台北凱撒大飯店父親節推餐飲美饌及住房好禮，王朝餐廳8月1日至8月13日推出爸味饗宴四人套餐5,200元+10%，及鴨香寶套餐每套1,880元+10%，一鴨四吃豐盛饗宴，多款主廚手工特色佳餚，套餐美饌上桌。8月1日至8月31日午、晚餐期間，每桌單點消費金額滿1,700元(含)以上，即贈送主廚私房菜「私房味噌牛」一份，隱藏版明星菜色。「饗愛爸爸」住房專案，8月1日至8月31日入住精緻雙人房，每晚只要5,288元起，依房型平日有機會升等至價值19,800元的站前套房，再贈台北凱撒20週年聯名零食組。

王朝餐廳父親節推出兩款主廚精緻私房菜套餐，「爸味饗宴」四人套餐，多款特色小點「王朝小炒皇」、「燒烤高粱酒香腸」等皆是招牌前菜，主廚精湛手藝加入創新想法，開胃小菜味蕾大開。主廚拿手絕活的多道特色美饌皆是經典大菜，精緻細膩口感絲絲入味，「香辣剁椒鰱魚頭」剁椒醬是師傅手工製作加入韓式泡菜，蒸出來的剁椒魚頭，香辣鮮麻口味別出一轍。古早台灣味經典湯品皆是一時之選，嚴選多款手工必吃甜點。「鴨香寶」套餐共八道佳餚，一鴨四吃豐盛饗宴，建議四人享用，主打「凱撒桃木片皮鴨」，運用桃木本身的清香混合著鴨一起烤出來的香氣，讓鴨肉的風味更添加層次韻味。「鴨絲炒香餅」將鴨肉切絲大火拌炒銀芽、洋蔥、四季豆等，香氣十足色彩繽紛，底層舖上自製手工蔥油餅超對味。「鴨香煲骨粥」濃郁的湯頭以鴨骨熬煮，搭配軟嫩的鴨肉，鴨肉香氣融入湯頭。餐後精緻美點「蘿蔔絲餅」、「紅豆糕」皆是極受歡迎的招牌手工點心。

王裕賢主廚精緻私房菜滿額贈優惠「私房味噌牛」壓軸登場，一份售價為1,000元選用美國帶骨牛小排油脂豐富，外脆內軟，軟嫩有嚼勁，搭配主廚特選的日本味噌濃郁滑順，味甜又帶有醇香，蘊含豐富的蛋白質，是最佳的養生提味聖品，加入迷迭香醃製三天，與牛排香氣完美融合，創新又驚艷的一道美饌料理。「私房味噌牛」料理過程費時耗工，需先將醃製好的味噌牛以肉朝下骨頭朝上的方式，先烤一個多小時再蒸三十分鐘，牛小排口感軟嫩多汁味噌香氣濃郁，中菜西吃精緻呈現，私房菜佳餚兼具視覺與味覺的雙重享受。

台北凱撒推出「饗愛爸爸」父親節住房專案，要讓爸爸們吃飽睡好。8月1日至8月31日前入住精緻雙人房，每晚只要5,288元起，慰勞爸爸心意加倍，享平日入住雙人房型升等或假日入住不加價，依房型平日有機會升等至價值19,800元的站前套房！入住當日可享用期間限定的泰饗宴自助晚餐，十道泰式經典道地美饌，特別選用曼谷希爾頓飯店主廚來台傳授的獨門秘汁醬料，獨具風味的口感滿足夏季味蕾。翌日早上還有營養且豐富的自助早餐，再贈台北凱撒20週年聯名零食組。