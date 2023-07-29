2023璀璨星空中秋獻禮 凱撒飯店連鎖月餅即日開賣

為提前準備中秋佳節送禮需求，凱撒飯店連鎖2023年推出兩款禮盒，分別為廣式經典「星球派對」禮盒，以星球元素設計圓弧型鐵盒，搭配具中秋烤肉意象的圓燒肉乾的創意組合，每盒售價1,580元、早鳥優惠1,250元；另一款則是延續去年熱賣的桃山虎掌造型推出「茗月流芯」禮盒，搭配頂級茗茶-TWG TEA手工茶包，每盒售價780元、早鳥優惠620元。即日起於凱撒飯店連鎖旗下10家飯店及線上商城「凱撒美食Eat-N-Go」銷售，9月22日前可享早鳥優惠約8折，官網訂購查詢可至https://cphec.caesarpark.com.tw

星球迷注意！來自銀河的美味獻禮「星球派對」

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示「凱撒飯店常年熱銷的經典廣式月餅，今年以星球為設計核心元素，推出『星球派對』禮盒，將銀河宇宙中最閃耀的幾顆星球，通通捕捉進禮盒中，色彩繽紛又迷幻，非常適合喜愛星球的粉絲可趁機收藏。」此款禮盒將圓弧造型的馬口鐵盒詮釋星球般的吸睛外型，內含經典口味包括蓮蓉蛋黃、極品XO海鮮、松露蕈菇及芋泥肉鬆四款。其中「芋泥肉鬆」，以巧妙的黃金比例，讓淡雅的芋泥於嘴中不斷散發著香氣，肉鬆融合芋泥與餅皮，多層次堆疊紮實且又濃郁的美味，是無可取代的幸福好滋味。禮盒中特別搭配「極品圓燒烤豬」及「極品圓燒烤牛」兩款肉乾，發想來自中秋節組合儀式，就是邊烤肉邊享用月餅，一次獲得雙滿足。此款禮盒將滿滿祝福化為星球，於宇宙銀河間相遇的時刻，獻上最美好的祝福，每盒售價1,580元，早鳥優惠為1,250元。

萌寵發威 可愛吸睛造型令人愛不釋手

搭配TWG一口好茶品出「芯」滋味

繼2022年超人氣「萌虎祈月流芯禮盒」，凱撒飯店連鎖延續「萌商機」、今年順勢再推出廣受歡迎的「茗月流芯」禮盒，將流芯內餡藏於萌寵肉掌造型中，不管是粉紅、黃色、淡紫及黑色的可愛療癒造型，皆讓人少女心噴發、愛不釋手！其中「奶黃起司流芯」及「芋頭奶黃流芯」採用法國頂級奶油及台灣紅土鹹鴨蛋，融入細滑綿密的奶黃內餡中，爆漿口感十足。另兩款口味，「特濃巧克力流芯」及「荔枝覆盆莓」則是最受小朋友喜愛的不敗經典。此外更特別選用來自新加坡高奢茶品牌TWG TEA的「英式早餐茶」及「午夜時光」茶包搭配禮盒，百分之百純棉布手工縫製而成的茶包，每片茶葉於手工棉袋中完全舒展，發揮其獨特的香氣，搭配月餅更能品出「芯」滋味！禮盒設計則呈現時尚質感，以簡約俐落的外型選用愛馬仕橘布紋手感材質打造，絕對是2023最佳中秋精緻禮盒。每盒售價780元，早鳥優惠為620元。

凱撒飯店連鎖2023年兩款中秋禮盒即日開賣，可於旗下10家飯店訂購，或於「凱撒美食EAT-N-GO」線上購物網站https://cphec.caesarpark.com.tw/預訂，9月22日前不論盒數皆可享早鳥優惠約8折，企業及大宗採購另有團購優惠。