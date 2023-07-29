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《大嘻哈時代2》REX號召！台灣新興饒舌歌手破天荒企劃　限量精裝合輯、專場資訊釋出！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/29 16:07
《大嘻哈時代2》REX（左）發起《六號餐 MEAL NO.06》企劃，憑「拉麵票券」看演唱會！（圖／主辦單位）

《大嘻哈時代2》REX（左）發起《六號餐 MEAL NO.06》企劃，憑「拉麵票券」看演唱會！（圖／主辦單位）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《大嘻哈時代2》REX及七名饒舌歌手出《六號餐 MEAL NO.06》企劃，並釋出演出計畫。

《大嘻哈時代2》播畢後選手們人氣水漲船高，以「喘氣」唱腔擁有極高辨識度的REX，邀請Gummy B 、Quanzo、29 Groove 、O.Dkizzya、PumpZ 及嘻哈廠牌「WE EAT GOOD」的DripO，在三個月內推出《六號餐》（MEAL NO.06）企劃，發行實體精裝合輯並於Legacy Taipei舉辦專場演出。

《六號餐》企劃緣起，原本只是一場為期三天的私人創作營，但選手們的創作靈感大爆發，在短時間內密集創作出合輯收錄11首新歌並取名為《六號餐》。由3D藝術家朱智顯與視覺設計師吳建龍操刀視覺的合輯封面，CD殼內的CD片為一碗瓷碗裝的拉麵，麵體則是8/20演唱會票券。

WE EAT GOOD團隊表示：「這張合輯是集結台灣嘻哈音樂人創作出的曲風，在國外流行的音樂風格下融入自我的特色，是「中西合併」的結晶，而華人的6是吉祥的意思，這次從企劃、音樂製作到視覺一條龍包辦，就像是一個套餐，所以取名叫《六號餐》，而拉麵由不同配料組成，缺了一道食材就少了一個風味，就跟我們這次的合輯一樣，是眾人集結的心血，缺一不可。」

11首歌曲網羅製作人Kuma、RAWBONE BEATZ、Gunta、藍特、黎人睿、MAR48 ，合輯內囊括Rage、TrapSoul、Dancehall、Jersey Club等新興嘻哈曲風。實體精裝合輯僅發行限量1000份，凡購買合輯即可參加8/20在Legacy Taipei舉辦的專場演出。限量早鳥票已完售，合輯演出套票已全面開賣，也可於線上試聽

演出資訊

《大嘻哈時代2》REX號召！台灣新興饒舌歌手破天荒企劃　限量精裝合輯、專場資訊釋出！
《六號餐》專場主視覺。（圖／主辦單位）

日期：2023/8/20
時間：18:30 進場 / 19:00 開演
地點：Legacy Taipei（台北市中正區八德路一段1號華山1914創意文化園區中5A館）
Line-Up：REX / Gummy B / Quanzo / 29 Groove / O.Dkizzya / PumpZ / DripO
入場方式：購買《六號餐 MEAL NO.06》實體精裝合輯，當日以合輯內拉麵票券入場
大嘻哈時代
饒舌
音樂
演出
六號餐

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更新時間 : 2023-07-29 20:03 GMT+08:00

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