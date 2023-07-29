新北暑假職探育樂營 逾6,000名額 親子攜手試探未來

新北市今(112)年度暑假開設國中小職業試探營隊共計34校開設14職群277梯次，提供約6,300個名額讓學生免費探索各職群，給孩子難忘的暑假。今年來不及報名也沒關係，寒假還有百梯次機會，快登入行事曆，讓每個孩子都能試探未來。

教育局表示，新北市每年暑假辦理多元、多樣的國中小職探育樂營，除了讓學生有更多選擇外，更能探索興趣，特別是職探親子營隊，透過親子共學增進情感交流，也營造「陪伴愛同行」的幸福感，讓孩子從小就能試探自己的興趣性向，更能與家長一起探索未來方向。

三重商工辦理「手刻電光機器人」、「循環小車DIY製作」等電機電子職群營隊，結合SDGs永續環保概念，運用環保材質製作機器人及汽車模型，搭配電路線材控制聲光效果及移動路線，並進行小組競賽。2項課程都參加的中平國中8年級周同學表示，電子元件焊接及機器人組裝時會不斷遇到困難，當問題解決後覺得很有成就感，可以培養解決問題的能力，所以升上9年級後想要參加電機電子群的技藝班。

能仁家商開辦家政、設計、餐旅、藝術及商業與管理等5職群10個營隊，希望能讓學生體驗不同的職群，找到自己的興趣及未來的方向。其中「如何成為Youtuber—影片剪輯與拍攝」課程中安排目前最夯的Youtuber產業介紹、多媒體設備使用、如何製作節目腳本，學生需親自撰寫腳本設計及線上直播練習，嘗試如何在虛擬世界裡拍攝獨具一格的個人影片。平溪國中8年級孫同學說，營隊課程很有趣，並瞭解到當Youtuber真不容易，必須具備口語表達及影片剪輯技巧，未來想就讀表藝科，朝自己目標前進。

莊敬工家今年辦理「走入園藝世界」、「香草范特西」2梯次的農業職群親子營隊，主打園藝美學應用及芳療紓壓課程，期待家長利用暑假參加親子體驗動手做的活動。陪著孩子參加營隊的陳媽媽開心表示，透過營隊課程能增進親子互動，而且還能親子動手實作天然又健康的保養乳，能參加營隊課程真的很棒。

教育局補充，新北市為全國之先，自101年起開辦職業試探育樂營，至今已辦理超過千場次，場場爆滿、佳評如潮！另外，新北巿推動全國唯一一貫化培育技職人才，從國中小職業試探著手，規劃技藝競賽、技藝教育班、技藝社團、新興產業試探、寒暑假職探育樂營等活動，提供多元適性試探體驗。鼓勵同學們踴躍參加職探育樂營，有趣好玩又能瞭解自己的性向興趣，更能發揮天賦潛能。此外，參加證明也可納入高級中等學校特色招生專業群科甄選入學書面審查評分項目，有助於未來升學職涯發展。