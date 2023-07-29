新北深耕科學教育有成 勇奪第63屆全國科展縣市團體獎

中華民國第63屆全國中小學科學展覽會於國立海洋大學舉辦，今(28)日在基隆市表演藝術中心舉行頒獎典禮。在22個縣市404件國展作品中，新北市共計有42件脫穎而出！全國第1名計4件，第2名計4件、第3名計7件，佳作13件、團體合作獎、（鄉土）教材獎及探究精神獎共計14件。新北深耕科學教育有成，不僅榮獲「縣市團體獎」最高榮譽，竹圍國小及文山國中2校更獲得學校團體獎。

111學年度全市有502件作品參與新北市賽科展，選拔出代表作品50件(高中計17件、國中計14件、國小計19件）參與全國科展。新北市睽違7年榮獲「縣市團體獎」第二名，「學校團體獎」由竹圍國小榮獲國小組第二名，由文山國中榮獲國中組第二名。

國展賽前新北市辦理超過7次國手培訓，本次科展培育的靈魂人物沙崙國小余俊樑主任表示，每一次的培訓，同科選手互相交流，甚至跨科別的學習，感謝全國各領域專家老師的指導與鼓勵，用團體戰的方式提升新北整體戰力。

文山國中表現亮眼，除榮獲學校團體獎外，該校藍翊庭與莊琂同學以作品「兩組直線所構造的三角形外心軌跡性質」榮獲本次國中組數學科第1名！獲獎同學表示，很感謝指導老師加深加廣了我們幾何方面的知識，訓練我們多元探究思考。顏廷翰與黃品鈞同學則以作品「分割子三角形的內切圓與旁切圓」榮獲國中組數學科第3名。

文山國中指導老師蕭偉智表示，今年再次獲得學校團體獎，是學生們日夜投入的展現，同時學校與家長的支持功不可沒。感謝新北市教育局規劃系列科學人才培育計畫，讓師生擁有支持系統。

中信國小以作品「我不搖擺喔!-魚尾船的尾槳擺盪與船速相關性探討」榮獲國小組物理科第1名，指導老師陳宇書老師表示，孩子們在實驗中體驗到做一件事情很簡單，但要做「好」，卻需要擁有堅持與永不放棄的決心，謝謝學校及新北市團隊長期支持與鼓勵。

海山高中（國中部）以作品「小「兵」立大功-可攜式乒乓發射器應用於智慧訓練之研製」榮獲國中組生活與應用科學科(一)第1名，指導老師林周廷老師表示，感謝新北團隊在市賽後安排專家訓練，讓研究作品內容深度大幅提升。

教育局表示，為全面推動科學教育，透過「科學+計畫」、「新北科學日」等活動向下紮根，透過「科學研究獎助計畫」向上延伸，新北市能在本屆國展取得亮眼成績，實屬不易，這份榮耀與感動屬於全體師生。