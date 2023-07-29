南韓團隊發現室溫常壓超導體　問鼎諾貝爾獎？英國、台灣專家：待驗證

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）南韓３名科學家近日發布２篇論文，宣稱製作出在室溫、常壓下也能運作的超導體，若屬實可謂能源問題重大突破，有望問鼎諾貝爾獎。然而也不乏質疑聲浪，英國頂尖科學家持保留態度，台灣專家則認為有待相關待驗證。

通常，材料導電會損失能量，所以電器會發燙；但超導體能完美導電、零電阻、抗磁性，可實現能源零損耗，也能開發懸浮列車。然而，材料只有在冷卻到相當低溫、高壓的環境才能成為超導體。這導致成本相當高昂且麻煩，且達成超導轉變溫度所消耗的能量，可能反而高於使用超導體所節省的能量。倘若能找到不需如此低溫高壓的超導體，可謂找到「能源聖杯」，解決能源有限、耗損問題。

3位南韓科學家口中的首個室溫常壓超導體「LK-99 」，號稱只需鉛、氧、硫、磷等常見材料，透過短時間高溫加熱等步驟就能合成，並在攝氏127度常壓溫度下展現超導特性。此外，該材料已通過邁斯納效應，來證明其超導性。

科學界、科技業都為此新發現大受震動，英媒《i》報導，但幾位英國頂尖科學家則持相對保留態度。牛津大學材料系教授斯佩勒（Susannah Speller）與格羅夫納（Chris Grovenor）向該報表示，「這些報導很有趣，但並不完全令人信服。」

他們認為，確實在研究數據中看到電阻率出現「急遽下降」，這與超導性是一致的；但材料的磁化率、比熱容皆應觀察到發生變化。兩位教授指出，「這兩個特徵在所提供的數據中都不明顯。」因此兩人認為，「現在就認定已獲得這些樣品具有超導性的有力證據，為時過早。」

至於研究者所提供的材料可懸浮的影片，布里斯托大學物理學院副教授弗里德曼（Sven Friedemann）表示，這段影片以及論文中的其他數據「可能源自於其他現象」。石墨烯也具磁性（如超導體一般展現斥力），並能產生微弱的懸浮效應。也就是說此現象可以用非超導體來解釋。弗里德曼的觀點與上述兩為牛津物理學家一致，他認為，新研究「缺少重要證據」。

自由時報報導，台灣科技媒體中心今（28日）邀請台灣相關專家發表看法，與英國專家的觀點不謀而合。

中山大學物理系講座教授楊弘敦提出，超導現象的基本物理原理是「量子效應」，因其間電子的相互作用力相對薄弱，容易受熱擾動影響乃至破壞超導現象，這也是難以找到常壓室溫超導體的關鍵。若南韓研究能經過證實，有可能得諾貝爾獎。

成功大學物理學助理教授黃建龍指出，若研究屬實，商用與消費電子的關鍵元件由半導體換成超導體，再無「散熱」之說，更能達到永續能源。然而，科學家尚未掌握室溫超導的成因，也無法得知製造方法，通常為意外發現。

台灣大學物理學系教授王立民表示，目前各國團隊都在複製南韓的實驗，以確認該項發現。南韓團隊的研究報告中，材料有呈現相關特徵，但仍待進一步確認。特別是從磁性量測數據推估，該團隊的研究樣樣品中，所含超導體之比例不高。