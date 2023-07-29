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尼日政變美國恐斷其補助 普里格津贊同軍政府院提供服務

尼日是世界上最貧窮的國家之一，也是世界上鈾礦儲量最大的國家之一，於1960年脫離法國宣布獨立。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/29 15:42
總統衛隊領導人查尼將軍發動政變，28日透過官媒自立為國家領袖。(圖/美聯社)

總統衛隊領導人查尼將軍發動政變，28日透過官媒自立為國家領袖。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）西非國家尼日發生政變，總統衛隊領導人查尼將軍自立為國家領袖，美國表態支持原尼日總統貝佐姆；瓦格納軍團領導人普里格津則支持政變，並稱願意提供服務，維護秩序。

前法國殖民地尼日因伊斯蘭聖戰士叛亂動盪已久，4天前，自2011年起擔任尼日總統衛隊領導人的查尼（Abdourahamane Tchiani）將軍發動政變，扣押現任總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），取得軍方廣泛支持，並於28日透過尼日國家電視台，自行宣布成為該國新領袖，還警告「任何外國軍事干預將衍生負面後果」。

查尼更將該場政變，歸為對聖戰士殺戮造成的國家「安全情勢惡化」的回應。

法國、美國譴責政變 支持民選政府

法國表態不會承認政變政權，要求恢復該國的民選政府。衛報報導，美國表示正與尼日「廣泛的」軍方領導人溝通。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間28日與貝佐姆通話，表示美國將努力確保尼日在軍方監管後，全面恢復憲政秩序，並向貝佐姆提供「堅定不移的支持」。

聯合國理會於週五譴責「以違憲手段改變合法政府的企圖，並呼籲立即釋放貝佐姆。白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）表示，華府譴責任何以武力奪權的企圖，警告軍事接管可能導致美國停止與尼日在安全及其他層面的合作。

尼日位於非洲半乾旱的薩赫爾地區（Sahel），是美國打擊伊斯蘭叛亂份子的重要夥伴。美國軍事人員一直在尼日訓練當地部隊打擊武裝組織。此外，美國的對外援助法規定，禁止向任何民選政府首腦被政變、被法令廢黜的國家提供大部分援助，除非國務卿認定提供援助符合美國國家安全利益。

普里格津活躍於非洲 支持尼日政變

美國表態貝佐姆，在俄國發動兵變的瓦格納軍團（ Wagner Group）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）則站在查尼這邊。

路透社報導，在Telegram上發布、聲稱來自普里格津的音訊表示，並未參與尼日的軍事政變，但這是個好消息，他將政變描述成，從西方殖民者手中解放出來的、一個早該到來的時刻，並表示願意為其戰士提供服務，協助維持秩序。

報導指出，這條音訊表明，普里格津及其傭兵依然活躍在非洲，瓦格納在中非共和國（CAR）等國依然有安保合約，並熱衷於擴張。
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