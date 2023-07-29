美國宣布對台3.45億美元軍援 外交部、國防部：感謝美方對台安全承諾

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國總統拜登於美東時間28日（台灣時間29日）宣布提供台灣3.45億美元軍事援助。這是拜登政府首度提供台灣軍事援助，與美國軍援烏克蘭的模式相同。

拜登於美東時間28日傍晚以備忘錄型式指出，提供最多3.45億美元的國防物品與服務，以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助。但備忘錄並未提供清單。2023財政年度國防授權法（NDAA）中，授權美國總統動用「總統提用權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣，而這正是今年的轉移給台灣的第一筆。

外交部今日表示，外交部感謝美國政府長期履行《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾。「總統提用權」是對台軍售外，另一項支持台灣自我防衛的重要工具。台美將持續深化緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及現狀。至於本案執行細節，外交部沒有評論。

國防部發言人孫立方少將也指出，國防部感謝美方對台灣堅定的安全承諾。

路透社先前報導，美國白宮將公布提供台灣逾3億美元軍事援助，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）當時表示，美方相當認真承擔對台灣的責任，相當認真提升台灣自我防衛能力，該項立場不變，美國亦會持續尋找實現此一目標之途徑。

Politico報導，該計畫標誌著美國首次利用國會的新授權，將軍事裝備直接從五角大廈的庫存轉移到台灣，這與華盛頓向烏克蘭運送武器的機制相同。

據一位匿名的前國防官員表示，其中將包括MQ-9A「死神」（Reaper）無人機以及小型武器彈藥，台灣此前曾向美國購買過MQ-9A「死神」無人機。報導指出，此舉必然會激怒中國。

美國國防部長奥斯汀（Lloyd Austin）5月時曾向國會立法者表示，國防部必須解決「會計錯誤」問題，該錯誤迫使敲定烏克蘭與台灣援助計畫的官員，重新計算所運送裝備的價值。

五角大廈的副新聞秘書辛格（Sabrina Singh）在簡報會上曾表示，此一錯誤是由於官員計算的是更換武器的價值，而非購買武器時的價值。因此，對烏克蘭的援助被高估了62億美元。同樣的，原本估價為5億美元的對台軍援，實際價值為逾3億元。

中央社報導，聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）透過聲明稿表示，在共產中國正在尋求進一步挑釁時，很高興看到拜登政府向台灣送交這一急需的武器軍援。拜登政府應更早提供，也應更堅實。在美國國務院官員遭到中共駭客攻擊時，拜登政府不應迎合中國國家主席習近平，而是應該加快向台灣運送武器的速度。

麥考爾指出，拜登政府一再擔憂在大國競爭中提供關鍵武器系統，將使情勢升級，但卻只會讓習近平與其邪惡聯盟更加囂張。美國必須持續致力於提供必要防衛物資，使台灣能夠維持嚇阻力和自我防衛能力。