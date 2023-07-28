南韓23歲年輕女老師於教室內輕生　壓力大多來自家長？「侵犯教師權」引發社會關注

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「侵犯教師權」的新聞不時會出現於南韓媒體上，一直至最近南韓發生一起23歲國小女老師輕生事件，讓許多教師紛紛發聲，訴說著多年來在教導學生上所受到的壓力，才終於讓社會及政府開始重視「侵犯教師權」的問題。

南韓一名年僅23歲的女老師任教於首爾江南學區的一所瑞二初等學校，他在7月18日上午於教室內輕生死亡，消息一出，許多民眾及師生都到學校門口獻花哀悼，校門口堆滿了前來哀悼民眾的花，牆上也貼滿了一張張便條紙，寫滿著每個人想留下的話。

서이초등학교 갑질사건과 관련하여 지목된 국회의원들 중



유일하게 한명의 국회의원만 의혹과 관련하여 침묵하고 있습니다.



의원님,



며느리가 갑질했습니까? pic.twitter.com/yxLdwrLP5r — (@minjoo_hongtae) July 23, 2023

以此次事件為契機，許多教師紛紛出面控訴，南韓保護學生的人權，卻同時侵犯了教師權，讓教師變成了一個沒有威嚴、不被尊重的職業，最常見的為惡意投訴、言語污辱、肢體暴力、擾亂上課秩序等。

首爾教師勞動公會公布了該名女老師的日記，她在日記中寫滿了學校帶給她的壓力，她寫道「爆量的工作加上XX惹出的事，讓我喘不過氣，吃飯的時候手在發抖，眼淚也差點掉下來」。

女老師的同事透露，這名女老師曾在生前處理一名學生拿鉛筆畫同學的事件，兩名學生的家長為此打了數十通電話給她，也有家長曾衝進辦公室對女老師大罵「你沒資格當老師」。

因為這名女老師沒有留下遺書，因此沒有證據能直接證明女老師輕生的真正原因，但卻也讓社會注意到了這個事件，許多老師都紛紛出面發生，要求政府正視教師權被侵犯的問題。

此外，不久前釜山也發生了一名小學女老師遭學生毆打，導致女老師骨折的事件。

釜山教育廳表示，該名小學3年級的學童因不服管教，在其他學生面前毆打老師，導致老師肋骨骨折，至少需要休養3個星期。

韓媒報導指出，該名學童先前就已曾不服該名老師的管教，毆打老師的胸部，但因老師認為學校處分學生的效率低，力度也不大，因此並未通報教師權益保護委員會。

韓聯社報導，據南韓教育部透露，從2019學年度至2022學年度，在四年間全國就有9,163件侵害教師權的通報案例。

其中，學生侵害教師權事件佔了92.2%、共8447件，家長、監護人則占了7.8%、共716件。

而小學內發生的884起侵害教師權事件中，有33.7%（298件）是由家長所引起的，國中及高中僅有4.9%（5079件中的248件）以及5%（3131件中的158件），因此在小學中因家長引起的侵害教師權與國、高中比高了7倍。

一名有著14年教學經驗的小學老師表示，在小學中，申訴到教權保護委員會的案件中，有相當一部分的問題是由已成年的家長所引起的，當自己的孩子毆打其他孩子、辱罵老師、對老師動粗時，很多家長都不認為是自己子女的問題，反而主張自己的孩子在心理上受到虐待。

小學老師們認為，當局應制定出防止家長惡意投訴的制度，若能正確應對惡意投訴，也能大幅減少教師權侵害的問題。

因著年輕女老師輕生的事件，南韓政府也開始重視「教師權侵害」的問題，教育部也在26日召開了座談會，也表示會整合多方意見，納入綜合對策中。