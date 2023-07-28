Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

對中國好感度大減　日澳美逾80%受訪者持負面看法　對台灣的軍事威脅為主因之一

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/28 19:13
中國時常派出軍機擾台（圖／美聯社）

中國時常派出軍機擾台（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據調查，許多國家對中國的好感度與疫情前相比減少了許多，美中關係、新冠肺炎以及中國與香港、台灣的關係等為主要因素。

韓聯社引述Axios報導，據皮尤研究中心（Pew Research Center）於2月20日～5月22日針對全世界24個國家，共3萬800多名成年人進行調查，受訪者大多對中國持否定態度，與2019年調查相比，許多國家對中國的負面看法大幅增加。

在此次調查中，對中國是負面看法的比率為67%，持正面看法的比率為28%。

若以國家區分，日本有87%的人對中國持負面看法，澳洲也同為87%，美國為83%，加拿大為79%，德國76%，韓國則為77%，與疫情爆發前的2019年相比皆增加了不少。

部分開發中國家與已開發國家相比，雖然對中國的負面看法比率較低，但與上次的調查相比亦上升了不少，如印度對中國的反感比率由46%上升至67%，巴西也從27%上升到48%。

另外，24個國家中，有71%受訪者認為中國不會對世界的和平與穩定做出貢獻，76%認為中國不會顧及其他國家的利益，57%的人認為中國干涉他國內政。

皮尤研究中心對此解釋，美國與中國之間的緊張局勢加劇、中國對新冠肺炎疫情的應對、中國對香港及台灣的威脅等，是近年來他國改變對中國看法的主要因素。
中國
民調
美中關係
新冠肺炎
中台關係

相關新聞

美國眾院通過「台灣國際團結法案」 反對中國將國際組織「武器化」 外交部：感謝美方堅定支持
美國眾院通過「台灣國際團結法案」 反對中國將國際組織「武器化」 外交部：感謝美方堅定支持
2023/07/26 15:01
2024台灣總統大選 民意基金會：賴柯侯支持順序不變 三人親和力誰勝出？跌破眼鏡
2024台灣總統大選 民意基金會：賴柯侯支持順序不變 三人親和力誰勝出？跌破眼鏡
2023/07/25 10:02
王毅提議韓中日三國高層峰會　日本協調同時也將密切關注美中關係
王毅提議韓中日三國高層峰會　日本協調同時也將密切關注美中關係
2023/07/23 19:36
韓國安置機構疑收毒氣包裹•刑事局：中國經台灣中轉　中華郵政暫停轉往南韓郵件
韓國安置機構疑收毒氣包裹•刑事局：中國經台灣中轉　中華郵政暫停轉往南韓郵件
2023/07/22 16:54
鋰礦開採涉及國安　澳政府阻擋中資背景企業收購礦場
鋰礦開採涉及國安　澳政府阻擋中資背景企業收購礦場
2023/07/22 16:11

更新時間 : 2023-07-28 22:12 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【更新】颱風杜蘇芮逐漸遠離台灣　氣象局同步解除海上與陸上警報
【更新】颱風杜蘇芮逐漸遠離台灣　氣象局同步解除海上與陸上警報
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
更新【影片】台積電全球研發中心大樓7/28台灣竹科開幕　張忠謀陳建仁均出席
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
肝是沉默的器官！長期忽視發炎恐肝纖維化、肝癌 台灣醫揭8大護肝方法
肝是沉默的器官！長期忽視發炎恐肝纖維化、肝癌 台灣醫揭8大護肝方法
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰