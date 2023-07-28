對中國好感度大減　日澳美逾80%受訪者持負面看法　對台灣的軍事威脅為主因之一

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據調查，許多國家對中國的好感度與疫情前相比減少了許多，美中關係、新冠肺炎以及中國與香港、台灣的關係等為主要因素。

據韓聯社引述Axios報導，據皮尤研究中心（Pew Research Center）於2月20日～5月22日針對全世界24個國家，共3萬800多名成年人進行調查，受訪者大多對中國持否定態度，與2019年調查相比，許多國家對中國的負面看法大幅增加。

在此次調查中，對中國是負面看法的比率為67%，持正面看法的比率為28%。

若以國家區分，日本有87%的人對中國持負面看法，澳洲也同為87%，美國為83%，加拿大為79%，德國76%，韓國則為77%，與疫情爆發前的2019年相比皆增加了不少。

部分開發中國家與已開發國家相比，雖然對中國的負面看法比率較低，但與上次的調查相比亦上升了不少，如印度對中國的反感比率由46%上升至67%，巴西也從27%上升到48%。

另外，24個國家中，有71%受訪者認為中國不會對世界的和平與穩定做出貢獻，76%認為中國不會顧及其他國家的利益，57%的人認為中國干涉他國內政。

皮尤研究中心對此解釋，美國與中國之間的緊張局勢加劇、中國對新冠肺炎疫情的應對、中國對香港及台灣的威脅等，是近年來他國改變對中國看法的主要因素。