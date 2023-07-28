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網域打錯字 資安鬧成國安問題？英美國防郵件「誤傳」給俄國盟友馬利

少打一個字母，收件人從美國國防部變成非洲馬利

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/28 17:39
俄國總統普丁（右）與馬利總統戈伊塔在俄非峰會相見歡（圖／美聯社）

俄國總統普丁（右）與馬利總統戈伊塔在俄非峰會相見歡（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國與英國相繼爆出因電子郵件網域打錯字，而將本應寄給美國國防部的信件誤傳給非洲國家馬利的事件。可怕的是，這情況已行之有年，郵件內容不乏涉及機敏資訊者。

BBCCNN報導，美國軍方的電郵網域是「.MIL」，而馬利則是「.ML」。只差一個英文字母「I」，卻失之毫釐差之千里，漏打便是差了十萬八千里，收件人立刻從美國國防部變成西非馬利。

此事是7月中旬荷蘭網路企業家Johannes Zuurbier揭露，才浮上檯面。他本是 .ML網域的外包管理商，因此收到了許多「不該收」的信件，最早可追朔至2013年。由於他的合約本約月初就到期，雖已示警美國官員，還是決定公諸於世，盼外界正視事件的嚴重性。

Zuurbier指出，這些年來誤傳的信件已有減少，但每天仍有數百封，其中多是垃圾郵件，但仍有少數涉及敏感資訊，如美國陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）5月赴印尼之行的飯店房間號碼。

涉及高階官員的訂房資訊等個資，若被有心人士濫用，不僅能追蹤國防人員行蹤，也可能用來進行網路攻擊。不過，迄未傳出寄錯信釀成資安事件的情事。

五角大廈稱，外流的郵件均非由國防部的帳號寄出，但為了安全起見，已設下限制，內部帳號無法將郵件寄給「.ML」結尾的電郵地址，杜絕資訊外流的可能性。

國防部雖將自身摘出了此一爭議，但打錯字的寄件者，也不乏美國政府人員。一名美國聯邦調查局（FBI）人員，就曾將本要寄給海軍人員、詢問訪客個資的信件，誤寄到「.ML」的郵件地址。

無獨有偶，英國國防部也正就類似事件展開調查，但稱誤傳的郵件內容不含機敏資訊，並無國安疑慮。

此事之所以不能小覷，係因馬利是非洲六個與俄國總統普丁交好的國家之一，鑒於當今西方與俄羅斯的對立態勢，資安漏洞不可不防。俄國退出黑海穀物倡議後，同意持續對這六國輸出穀物。馬利也與俄國瓦格納傭兵集團（Wagner）密切合作，打擊國內的聖戰分子。
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