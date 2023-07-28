韓戰停戰70週年北韓大秀核武器　中俄代表與金正恩一同出席閱兵【影】

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓為慶祝「戰勝節」（韓戰停戰70週年）於27日晚間舉行閱兵儀式，北韓領導人出席此次儀式，中國及俄羅斯代表站在兩排一同參與，然而金正恩並未利用此次場合發表談話，而是由北韓國防部長發言，此次的閱兵典禮除了前一日首次亮相的兩輛無人機外，沒有再展示出新武器。

透過北韓官媒照片可見，金正恩右側為俄羅斯國防部長蕭依古，左側為中國全國人大副委員長李鴻忠，當洲際彈道飛彈「火星-18」亮相時，金正恩及蕭依古都舉手敬禮，韓聯社指出，這象徵著中國及俄羅斯成了北韓的後盾，為因非法開發和武器及飛彈而被國際孤立的北韓提供掩護。



俄羅斯國防部長蕭依古（左）、金正恩（中）、中國全國人大副委員長李鴻忠（右）一同參與北韓「戰勝節」70週年閱兵儀式（圖／美聯社）

然而，此次在中俄代表一起參與的情形下，金正恩此次卻未發表談話，而是由國防部長發言，讓外界感到有些意外。

朝中社報導，北韓在此次的閱兵典禮上展示了洲際彈道飛彈「火星-17」及「火星-18」，無人偵查機及無人攻擊機也首次出現在大眾面前，進行示威飛行。

朝中社對於「火星-17」及「火星-18」的登場也寫道，「這是能徹底遏制及壓倒性地應對敵對反共和國核戰爭勢力的挑釁行為」、「是能可靠地守護我國安全的共和國戰略武力中，最強而有力的核心主力手段」。

而在大眾面前亮相並進行示威飛行的無人機，則是於26日金正恩帶俄國防長蕭依古一起參觀的武器展示會中首次公開，與美國RQ-4「全球鷹」偵察無人機，以及美國MQ-9「死神」武裝無人機極為相似。

此次的閱兵典禮中，除了26日首次亮相的兩架無人機外，並無展示出任何新的武器。