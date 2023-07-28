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台灣行政院公布農業部、環境部首長　陳吉仲、薛富盛接任

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/07/28 17:14
行政院今（28）日公布，農業部部長為陳吉仲（左）、環境部部長為薛富盛（右）。（圖／台灣英文新聞後製）

行政院今（28）日公布，農業部部長為陳吉仲（左）、環境部部長為薛富盛（右）。（圖／台灣英文新聞後製）

(台灣英文新聞／政治組　綜合報導）農委會、環保署將升格為「部」，行政院今（28）日公布農業部長由現任農委會主委陳吉仲接任，環境部長則將由國立中興大學校長薛富盛接任，現任環保署長張子敬將轉任行政院政務委員。

行政院發言人林子倫今天指出，農委會將改制為農業部，於8月1日正式掛牌，首任農業部部長由農委會主委陳吉仲接任，行政院將繼續倚重其農業專才，為農民服務。

林子倫表示，環保署將於8月22日改制為環境部，環保署長張子敬已向行政院表達其推動環境部成立的階段性任務已完成，無意接任環境部部長。首任環境部部長將由國立中興大學校長薛富盛接任。薛富盛為美國康乃爾大學 (Cornell University) 材料科學與工程學系博士，曾任國立中興大學工學院院長、國立中興大學研發長、國科會工程處材料工程學門召集人等職務。

林子倫表示，近年來全球因氣候變遷，導致極端天氣發生的機率與強度日漸增加，台灣在環境永續與能源發展政策上亦須盡速與國際接軌。薛校長不但學養俱佳，也是國際知名學者，其校長任內積極推動環境永續發展、循環經濟研究及自然碳匯研究，陳建仁期許薛富盛能發揮所長，推動台灣淨零排放轉型及完善碳管理機制。

林子倫表示，薛富盛將於8月22日接任環境部部長，張子敬將轉任政務委員，行政院將繼續借重其環工專業及行政歷練，為環境治理及永續發展而努力。
農業部
環境部

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