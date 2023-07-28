美國罕見鯨魚「水上芭蕾」 三頭同時躍出水面成生日大禮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）對鯨魚迷而言，能目睹這巨型哺乳類在海中躍身擊浪（breaching）的畫面，是畢生所願，但一次看到三頭鯨魚帶來「水上表演」，也未免太幸運！一名美國男子就在生日當天，捕捉到了這極為罕見的瞬間，他欣喜萬分，海洋科學家更是欣羨不已。

美聯社報導，來自新罕布夏州樸茨茅斯市的男子艾迪（Robert Addie），是一名屋宅改造工，他過去曾在麻州、阿拉斯加州度從事商業捕魚，數十年來見過數千隻鯨魚，但24日則碰上了人生的大幸。

他當天帶著三個女兒踏上捕鮪之旅，出海美國東北鱈魚角（Cape Cod），除了慶祝59歲生日，也慶祝他從砲火猛烈的烏克蘭完成人道馳援工作，安然返國。他拿著攝影機朝船外275公尺的海面拍攝，想拍到船座頭鯨（大翅鯨）的畫面，起初無甚幸運，直到老天給了他一份大禮。

從影片中可見，三頭鯨魚彷彿說好似的，同時飛身躍出水面，他順勢拍了下來，驚呼猶如看了一場「鯨魚水上芭蕾」。「這實在太難能可貴了，我覺得是神賜與我的。」驚喜還沒完，三頭躍身擊浪後沒幾秒，就看到一隻小鯨魚也跟著騰躍，整個過程全部入鏡。

鯨魚專家向他表示，這幾頭鯨魚擊浪的行為，可能是為了甩開寄生蟲或幫助消化。但艾迪自有一番解讀：「我總覺得牠們是想跳給小鯨魚看，讓牠學著做。」

儘管專家對這情景似乎沒有如此浪漫的看法，但可以確定的是，三鯨躍水世所罕見，他們只有艷羨的份。