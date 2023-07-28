性別平等法三讀禁未成年、權勢不對等師生戀 立委呼籲明確定義「親密關係」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院今（27）日三讀通過「性別平等教育法」部分條文，明定禁止未成年「師生戀」，至於成年學生，校長或教職員工不得利用不對等權勢關係與之發展親密關係，變造、湮滅或隱匿他人所犯校園性暴力之證據，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台灣Me Too浪潮自今（2023）年5月底開始延燒，推動政府修訂「性平三法」，中央社報導，立法院教育及文化委員會在20日初審完成《性別平等教育法》修正草案，並於24日就審查會保留條文進行委員會協商，並在今天完成法案二、三讀程序。

這次《性別平等教育法》修法重點包括：一、擴大防護網，將軍、警、矯正及預備學校納入適用範圍；二、明確規定未成年禁止師生戀，若為成年學生，校長或教職員工不得利用不對等權勢關係發展親密關係；三、學生代表納入各級性平教育委員會成員；四、行為人若為校長或教職員工，調查小組成員應全部外聘；五、被害人得主動要求重新調查；六、學生得向行為人求償；七、違反通報義務將有罰則。

此外，本次修法將現行條文中的校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件，修正為校園性別事件，並區分為性侵害、性騷擾、性霸凌，及校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為。至於校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理事項，由教育部另訂於校園性別事件防治準則中。

條文也增訂，學校校長、教師、職員或工友，偽造、變造、湮滅或隱匿他人所犯校園性騷擾、性霸凌及校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理之證據，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

針對外界關注的師生戀，三讀條文規定，校長、教職員工不得與未成年學生發展親密關係，若為成年學生，不得利用不對等權勢關係發展親密關係，兩情相悅不在此限。

民進黨立委林宜瑾表提醒教育部，必須對「親密關係」做出明確定義，以她的提案版本為例，就是參考《家庭暴力防治法》的定義方向。先前教育部回應，要與專家學者整理不同類型與樣態，林宜瑾呼籲應盡速訂出準則，不讓法規有任何模糊空間。

民進黨立委范雲表示，性騷擾的本質是權力不對等，這次修法的關鍵，是在制度層面排除不對等的權力結構。她也感謝在這波Me Too浪潮勇敢站出來的人，「是妳們受傷後的勇敢，促成這一次的修法」，還給學生被害人應有的公平與正義。

國民黨立委游毓蘭表示，近幾年發生多起校長猥褻性騷案件，凸顯教育法規對校長停職規定的不足；以往軍警幹部在性平觀念沒有系統性的教育，此次修法都補足上述缺漏，讓保護及時到位。她還呼籲教育部修訂防治準則時，能夠細膩定位校園中各種教學、輔導、行政職務關係，撐起完整的防護網。

性別平等教育法是性平三法中首部三讀修正通過的法案，性別工作平等法、性騷擾防治法相關修正草案有爭議的條文，預計將於臨時會最後一天（31日）進行表決。性別平等教育法將於2024年3月8日婦女節當天正式上路，院會也通過附帶決議，相關子法及準則於6個月制定完成。