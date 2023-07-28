〈時評〉台灣鴻海創辦人郭台銘政治身價水漲船高　連署後待價而沽

鴻海創辦人郭台銘身價近來水漲船高，是國民黨縱容的結果， 而郭台銘的下一步，就是展開總統大選的連署，準備待價而沽， 迫使國民黨或民眾黨與郭台銘進行磋商，一步一步向明年大選邁進。

國民黨日前舉行全代會，包括前高雄市長韓國瑜都歸隊， 共襄盛舉通過提名新北市長侯友宜代表國民黨角逐明年總統大位， 雖然侯友宜在國民黨內已經定於一尊， 以及黨主席朱立倫說將啟動在野大聯盟的合作，不過， 其實藍營尚未整合完畢，最大挑戰仍來自於郭台銘。

郭台銘過去一段時間，四處下鄉，並且與國民黨地方派系頻頻接觸， 而他舉辦的活動，往往邀請國民黨人土參加。 由於郭台銘始終沒有正式宣布參選總統，對外總是一再堅稱， 他要下架民進黨，捍衛中華民國；因此，國民黨不敢對他口出惡言， 對於那些替郭台銘站台的黨內人士，也無法祭出任何黨紀， 這使得外界一直產生藍營人士力挺郭台銘的印象。

郭台銘和國民黨之間，目前正處於恐怖平衡的狀況， 畢竟雙方支持者都還期待彼此有合作機會，一旦公開撕破臉， 藍營正式分裂，而先發起戰火的那個陣營，若在日後敗選， 勢必成為眾失之的，所以國民黨敢怒不敢言，只能按兵不動。

正因如此，讓郭台銘的聲勢不墜，郭台銘也可能趁著這股氛圍， 繼續挺進總統大選。可以預見， 郭台銘會選擇在九月展開總統大選的連署，根據「 總統副總統選舉罷免法」規定， 連署人數只要達到最近一次立委選舉人總數的1.5%，也就是大約 29萬人，就能登記為總統候選人。這對郭台銘來說， 一點都不是難事，而且以往林洋港、宋楚瑜等人，都有成功的案例。

一旦郭台銘透過連署，跨越29萬門檻，甚至為了營造個人聲勢， 衝出更多連署書時，他的政治身價就不可同日而語， 因為他已經拿到一張總統大選的門票。郭台銘可以選擇送出連署書， 正式登記為總統候選人，但木已成舟時， 談判合作的空間將大幅降低，所以比較可能的情況時， 在正式登記參選人前，迫使國民黨和民眾黨坐下來談。

郭台銘只要參選，首當其衝是壓縮到侯友宜， 其次是分食了民眾黨主席柯文哲的選票， 等於這三人要去搶藍白的支持者，所以必須整合， 才有可能贏得最後大選。

這是郭台銘打的如意算盤，至於給郭台銘這個機會的人， 國民黨自己就是始作俑者。