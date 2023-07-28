【開箱影片】台北隱密時髦純白餐酒館周末嗨到凌晨　結合亞洲各國料理Bar Pun操刀全天候酒單

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 台灣年輕世代、外國人必訪！流線型純白設計的時髦餐酒館SipSip Bar & Restaurant隱身在台北華山文創園區裡，推出融合亞洲各國特色料理，酒單由台北知名酒吧Bar Pun操刀，全日供酒打造All Day Dinning且周末延長營業時間，於上（6）月悄悄結束試營運，近日正式開張周末夜吸引人潮。

空間前身為台北酒工場的米酒發酵室，設計以釀造米鞠時拋磨的精米心白色澤為底，以義大利著名建築師 Carlo Scarpa 的作品為設計靈感，運用波浪般細緻的線條賦予建築柔美的生命力，替園區注入一股溫柔優雅的生命力。

「SipSip Bar & Restaurant」相信飲食體驗不僅是感官的享受，更是一場打破亞洲文化疆界的探索之旅，菜單從不同亞洲國家的料理風味、烹飪手法、經典菜色尋找靈感，「印度脆球餅酸辣生蝦風味」是宵夜時段必吃的熱門品項，以印度街頭小吃脆餅包裹泰國生蝦，最後撒上日式料理常用的珠蔥十分清爽，搭配一杯玉山陳高、日本赤玉紅酒調製的「REDЯUM」，適合三五好友周五下班後的小酌新點，室內室外皆有用餐區。

全新菜單融合日本、印度、泰國、台灣、香港等亞洲多國特色，前菜「唐揚炸雞佐鹹檸七美乃滋」、「泰式香草炸海鮮佐五味沾醬」等一路到主菜都適合多人分食享用，「當歸慕斯海鮮細扁」帶有中藥材的甘甜及花枝、蝦、鮭魚子的鮮美；「明太子高粱珍珠干貝麵」以大火乾煎珍珠干貝，保留高粱的香醇最後淋上明太子醬；「花椒鴨胸佐酸菜白湯醬汁」以香麻花椒取代黑胡椒，鴨胸肉低溫烹調保留鮮嫩，白湯醬汁豬大骨酸菜慢火熬製。

主理人之一王信凱同為Bar Pun創辦人之一，Bar Pun為台北信義安和知名酒吧，主打結合茶道及香道以香入酒，餐廳則使用台灣特色高粱，原住民釀造小米酒製作雞尾酒，他接受台灣英文新聞採訪時表示，調酒是很棒的綜合體，能讓傳統茶道和香道呈現嶄新面貌，呈現時尚的一面吸引年輕一代，設置汲飲系統提供快速外帶服務。

王信凱提及，店內使用的紅茶是自己於梨山栽種，有「茶界香檳」之稱的「如果紅茶」保留純粹的原味，與市面上手搖飲不同，沒有添加多餘調味造成身體負擔，由於全世界超過70%的人口愛喝紅茶，他希望能透過大家熟悉的茶種介紹台灣味。

王信凱說，華山到晚上人比較少，因此餐廳於週四至週六延長營業時間至凌晨2點，希望大家來看看該處不一樣的風貌，之後店內會推廣更多藝文活動，希望吸引重視生活品質的文青，在繁忙之餘抽空來享受個人時光；8月也會有「夏日草地野餐企劃」，提供餐籃、野餐墊租借服務。

SipSip Bar & Restaurant開箱影片。（影/Taiwan News, Lyla Liu）