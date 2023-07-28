台灣新竹關西牛欄河3個月內5起異常 洪申翰籲桃園縣市長負責

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）民進黨立委洪申翰27日揭露，新竹縣關西鎮牛欄河繼5、6月異常事件又出事，7月疑似上游桃園龍潭業者排放工業污水，導致河水兩度變色。他呼籲楊文科縣長和張善政市長，務必查明真相、嚴懲業者、好好清除污染。

洪申翰在臉書釋出照片，爆料新竹關西６月中才發生鳳山溪自來水取水口的嚴重污染事件，１個半月都還沒除污。7月關西鎮的牛欄河又接連發生了兩次河水變色，7月14日河水變藍，7月27日河水變白。當地居民只能苦笑，原來在關西也能看到「藍色多瑙河」跟「牛奶河」。

桃園市環保局27日則指出，下午1時許接獲民眾陳情隨即派員稽查溯源，檢測水質尚無異常但呈現乳白色，初步判定為水性水泥漆顏料，」故隨即出動15名人力及4台水車進行應變，並向警方調閱監視器，以車追人，若查獲行為人，除重罰外，將依違反廢清法46條移送法辦。



（圖／洪申翰臉書）

牛欄河旁住戶在臉書公開社團「關西人」中指證歷歷，還有住戶表示23日下午15時08分又聞到空氣中有化學惡臭，哀嘆這種生活到底「何時能了，不要再有突然的生活恐懼。」

洪申翰指出，牛欄河出狀況並非首次，「光是今年5月，河裡就出現大量死魚還發出惡臭，6月也接連兩次河面浮現不明的白色泡沫。短短三個月內，牛欄河就出現了至少五次異常狀況。」

洪申翰表示，新竹縣府一樣毫無作為，居民也懷疑，是否是上游桃園龍潭的工業污水，打算趁著颱風天偷排入河來節省成本。他呼籲桃園楊文科縣長和張善政市長，「務必查明真相、嚴懲業者、好好清除污染。」

（圖／洪申翰臉書）

桃園市環保局在新聞稿中說明，經現場檢測河水pH值為6.8、水溫26.5度、河水無重金屬銅、鎳反應，水色呈透明微白色，水中也未有懸浮固體物，推測是水性水泥漆顏料。

環保局表示，稽查員沿牛欄河向上溯源至龍潭區龍源路30巷的無名橋，則未再發現乳白色污水，於該處形成斷點，另稽查員再稽查該區域6家工廠周邊排水渠道，並未發現廢水排放情形，故初步推測本次事件應屬棄置行為，而上述無名橋即為棄置起始點。因此，向警方調閱監視器，將以車追人，若查獲行為人，除重罰外，將依違反廢清法46條移送法辦。

環保局指出，在稽查同時，也另調派15名人力及4輛抽水車進行應變，除設置攔油索外，也將牛欄河中的乳白污水抽出後送平鎮污水廠處理，目前持續作業中，環保局也將持續加強該區域巡查與工廠稽查。

環保局也呼籲，民眾如發現相關污染案件可多加利用免付費報案專線0800-066666及陳情專線03-3354943，加速環保局查緝時效，共同打擊污染犯罪，維護清淨的生活環境。