颱風杜蘇芮預計明日下午台灣解除陸海警　28日停止上班上課資訊一覽

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）氣象局表示，颱風杜蘇芮為台灣本島所帶來的降雨預計會在28日清晨逐漸趨緩，並在明日上午脫離暴風圈，但同時也會在28日清晨逐漸接近金門，預計到明天下午才會脫離暴風圈，估計會在28日下午解除陸警和海警。

根據行政院人事行政總處官網公布，明日（28日）各縣市停班停課縣市資訊如下：

基隆市－正常上班、正常上課

台北市－正常上班、正常上課

新北市－正常上班、正常上課

桃園市－正常上班、正常上課

新竹市－正常上班、正常上課

新竹縣－正常上班、正常上課

宜蘭縣－正常上班、正常上課

花蓮縣－尚未宣布

台東縣－尚未宣布

苗栗縣－正常上班、正常上課

台中市－正常上班、正常上課

彰化縣－正常上班、正常上課

雲林縣－正常上班、正常上課

南投縣－正常上班、正常上課

嘉義市－正常上班、正常上課

嘉義縣－正常上班、正常上課

台南市－正常上班、正常上課

高雄市－正常上班、正常上課

那瑪夏區、茂林區、桃源區停止上班、停止上課

屏東縣－正常上班、正常上課

滿州鄉、春日鄉士文村停止上班、停止上課

霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、獅子、牡丹等鄉公所視狀況決定

澎湖縣－停止上班、停止上課

連江縣－尚未宣布

金門縣－停止上班、停止上課