Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

颱風杜蘇芮預計明日下午台灣解除陸海警　28日停止上班上課資訊一覽

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/27 20:36
颱風杜蘇芮來襲，台中市新社區龍頭農路27日有大樹傾倒，壓到台電公司電纜線（圖／中央社）

颱風杜蘇芮來襲，台中市新社區龍頭農路27日有大樹傾倒，壓到台電公司電纜線（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）氣象局表示，颱風杜蘇芮為台灣本島所帶來的降雨預計會在28日清晨逐漸趨緩，並在明日上午脫離暴風圈，但同時也會在28日清晨逐漸接近金門，預計到明天下午才會脫離暴風圈，估計會在28日下午解除陸警和海警。

根據行政院人事行政總處官網公布，明日（28日）各縣市停班停課縣市資訊如下：

基隆市－正常上班、正常上課
台北市－正常上班、正常上課
新北市－正常上班、正常上課
桃園市－正常上班、正常上課
新竹市－正常上班、正常上課
新竹縣－正常上班、正常上課

宜蘭縣－正常上班、正常上課
花蓮縣－尚未宣布
台東縣－尚未宣布

苗栗縣－正常上班、正常上課
台中市－正常上班、正常上課
彰化縣－正常上班、正常上課
雲林縣－正常上班、正常上課
南投縣－正常上班、正常上課

嘉義市－正常上班、正常上課
嘉義縣－正常上班、正常上課
台南市－正常上班、正常上課
高雄市－正常上班、正常上課
那瑪夏區、茂林區、桃源區停止上班、停止上課
屏東縣－正常上班、正常上課
滿州鄉、春日鄉士文村停止上班、停止上課
霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、獅子、牡丹等鄉公所視狀況決定

澎湖縣－停止上班、停止上課
連江縣－尚未宣布
金門縣－停止上班、停止上課
颱風
杜蘇芮
停班停課

相關新聞

【災情綜合】颱風天到台東溫泉紮營•溪水暴漲台灣女與英籍男被困 花蓮木瓜溪3人受困釀1死
【災情綜合】颱風天到台東溫泉紮營•溪水暴漲台灣女與英籍男被困 花蓮木瓜溪3人受困釀1死
2023/07/27 11:51
國防部：因應颱風災防整備　取消台灣中部地區7/27萬安演習
國防部：因應颱風災防整備　取消台灣中部地區7/27萬安演習
2023/07/27 10:10
颱風杜蘇芮襲台灣風雨漸強　27日國內線航班全面取消、航運17條航線停航
颱風杜蘇芮襲台灣風雨漸強　27日國內線航班全面取消、航運17條航線停航
2023/07/26 20:50
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
2023/07/26 10:35
杜蘇芮颱風轉強　台灣北北基桃是否放颱風假？
杜蘇芮颱風轉強　台灣北北基桃是否放颱風假？
2023/07/25 20:37

更新時間 : 2023-07-27 21:54 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　苗栗以南、花東澎湖金門都須警戒
【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　苗栗以南、花東澎湖金門都須警戒
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
「戰狼外交」代表秦剛被免職　王毅回鍋任中國外交部長
「戰狼外交」代表秦剛被免職　王毅回鍋任中國外交部長